市场一览：信心回暖，等待中美贸易协议签署

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外汇市场一览：
- 交易员期待美国与中国将于周三签署人尽皆知的阶段1贸易协议，这点温和提振冒险情绪。
- 英国央行进一步暗示可能降息，这导致英镑下跌。
- 主要货币中，澳元和纽元最强而英镑与日元最弱。
- 经济数据的缺席导致波动性整体低迷。
价格走势
- 美元指数的涨势止步于200天指数移动均线，周线带着由两根K线构成的反转形态收于此关键价位下方。
- 美元/瑞郎形成看跌pinbar，欧元/美元构筑看涨吞噬K线，都突显出美元回归均值的潜力。
- 美元/日元交易员正密切关注109.73阻力位，观察是否可以终得突破。上周五的看跌pinbar表明其不愿推高，而今天受日元走弱和贸易协议相关积极人气的推动正在测试高点。
- 我们正在密切关注英镑/美元，观察其在1.30附近的走势。价格正在缓慢下探此关键支撑位，如果攻克，可能下探1.2900附近的低点。
- 纽元交叉盘上扬，佐证了我们关于纽元/瑞郎、纽元/日元和纽元/美元可能筑底的分析。
股市一览
- 大多数亚洲股市上涨，等待定于1月15日在华盛顿签署的阶段1美中贸易协议。与此同时，日本的日经225指数今天因公众假期休市。
- 有意思的是，美元/离岸人民币继续下跌，而且今天亚洲时段击穿6.90，为2019年7月以来首次。这样的走势帮助维持亚洲股市整体的乐观情绪。
- 澳大利亚的ASX 200微跌0.37%，但仍守住前区间阻力/历史高点区域6890/880。今天迟滞的走势受到医疗保健相关股票的拖累，该板块下跌1.23%。
- 除了美中外交层面的贸易关系，另一重要的焦点将在美国2019年四季度财报季的开幕。市场的主流观点是，四季度收入年率连续第二次下跌，跌幅1.6%。银行巨头将率先发布财报，其中Wells Fargo、 Citigroup 和 JP Morgan将于1月14日拉开财报季的序幕。
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