市场一览：冒险情绪继续回暖

日本出口年率下降1.6%，降幅低于预期的2.2%，为连续第8个月滑坡。对中国的汽车零部件出口减少是拖累整体出口的主要因素，并且对华出口年率下降9.3%。另外，Reuters Tankan调查报告显示，受到贸易战的持续冲击，制造商的态度6年中首次转为悲观。

新西兰二季度生产者物价指数季率上涨0.5%，高于下降0.5%的前值。输入价格指数同样回升，季率上涨0.3%，前值下降0.9%。

外汇市场交投区间收窄，我们追踪的所有货币对都处于经典的每日交投区间内。目前英镑与澳元表现最强，而瑞郎与加元表现最弱。