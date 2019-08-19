市场一览：冒险情绪继续回暖

- 日本出口年率下降1.6%，降幅低于预期的2.2%，为连续第8个月滑坡。对中国的汽车零部件出口减少是拖累整体出口的主要因素，并且对华出口年率下降9.3%。另外，Reuters Tankan调查报告显示，受到贸易战的持续冲击，制造商的态度6年中首次转为悲观。
- 新西兰二季度生产者物价指数季率上涨0.5%，高于下降0.5%的前值。输入价格指数同样回升，季率上涨0.3%，前值下降0.9%。
- 外汇市场交投区间收窄，我们追踪的所有货币对都处于经典的每日交投区间内。目前英镑与澳元表现最强，而瑞郎与加元表现最弱。
- 纽元/美元跌至8天低点（受新西兰联储降息50个基点的推动），也是唯一突破上周五交投区间的主要货币。美元/瑞郎正在测试0.98附近的阻力，黄金在1509处盘整，而白银触及3天低点。
- 中国人民银行周末宣布的利率改革计划受到投资者的欢迎，进而推动亚洲所有股市上涨。
- 亚洲股市中表现最好的是恒指与中国A50，两者分别反弹1.87%和1.08%。
- 继8月16日美国时段收高1.14%之后，标普500E-mini期货在今天亚洲时段上涨0.60%，盘中最高到2903点。
- FTSE100与德国DAX差价合约目前分别上涨0.50%和0.45%，涨幅一般。
后市展望：
- 欧洲时段可能静悄悄，主要数据包括欧洲CPI终值。事实上，本周的数据相当稀少。本周末有杰克逊霍尔大会，主题是“货币政策面临的挑战”。
- 美国商务部将决定是否为美国企业与中国相关企业业务往来的许可证续期。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
Kelvin Wong 与 Matt Simpson 共同撰写本文。
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