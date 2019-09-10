市场一览：风险偏好稍事休息

英国和欧洲市场启动前，外汇市场整体小幅区间波动，各重点观察货币对因此悉数维持在典型的日图区间内部。

作者： 
2019/9/10 11:15:00
作者： 

  • 英国和欧洲市场启动前，外汇市场整体小幅区间波动，各重点观察货币对因此悉数维持在典型的日图区间内部。
  • 美元/日元触及六周高位并保持涨势，美元/瑞郎在攻入小幅6周高点后重回昨天区间内部。
  • 据韩国官员称，朝鲜今天发射了短程导弹。此前几个小时，朝鲜刚发表声明表示愿意重启无核化谈判。
  • 中国称，如英国军舰驶入南海海域，中国将采取“军事回应”。
  • 新西兰电子零售销售额上扬，纽元因此成为走势最强主要货币。8月销售增长1.1%，超出预期的0%，同比增长2.8%，预期为1.6%。



  • 亚洲股市有涨有跌，在昨天上涨2.5%至2.8%后，今天表现与隔夜持平的美国股指走势一致。
  • 此外，中国经济数据不佳，通缩压力进一步加大，或导致股市部分获利回吐行情。中国8月PPI同比下降0.8%，降幅超出7月的0.3%，报于三年来最严重年率收缩。
  • 迄今为止，受科技股和医疗股拖累，中国A50指数跌幅最大，紧随其后的是澳大利亚ASX 200指数，后者截至今天亚洲午盘下跌0.74%。
  • 新加坡 STI 和韩国Kospi 200分别小幅上涨0.36%和0.26%。
  • E-迷你标普500指数期货继续自昨天欧盘创下的2991高点回落。今天亚盘，该指数小幅下跌0.10%，盘中低点2975。

接下来

  • 昨天揭晓的GDP强于预期，英镑提振。今天，看看英镑能否通过就业数据延续涨势。6月失业率升至3.9%，不过预计本月将保持稳定。因此，或许只有失业率报于3.8%或以下，英镑才能继续走高。
  • 预计平均每周薪资（通胀输入项）将会下降，因此，若薪资增速报于3.9%或以上，需加以关注。



相关主题： Dollar 外汇 股市

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

澳联储保持利率不变，澳元/美元继续看涨
五月 5, 2020 02:29 上午
    欧元/美元继续受制于1.0990
    五月 3, 2020 09:41 下午
      外汇市场报告：欧洲央行维持利率，欧元/美元创下2周高点
      四月 30, 2020 09:32 下午
        美元/日元：观察107关键支撑位的得失
        四月 27, 2020 10:06 下午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。