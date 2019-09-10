市场一览：风险偏好稍事休息

- 英国和欧洲市场启动前，外汇市场整体小幅区间波动，各重点观察货币对因此悉数维持在典型的日图区间内部。
- 美元/日元触及六周高位并保持涨势，美元/瑞郎在攻入小幅6周高点后重回昨天区间内部。
- 据韩国官员称，朝鲜今天发射了短程导弹。此前几个小时，朝鲜刚发表声明表示愿意重启无核化谈判。
- 中国称，如英国军舰驶入南海海域，中国将采取“军事回应”。
- 新西兰电子零售销售额上扬，纽元因此成为走势最强主要货币。8月销售增长1.1%，超出预期的0%，同比增长2.8%，预期为1.6%。
- 亚洲股市有涨有跌，在昨天上涨2.5%至2.8%后，今天表现与隔夜持平的美国股指走势一致。
- 此外，中国经济数据不佳，通缩压力进一步加大，或导致股市部分获利回吐行情。中国8月PPI同比下降0.8%，降幅超出7月的0.3%，报于三年来最严重年率收缩。
- 迄今为止，受科技股和医疗股拖累，中国A50指数跌幅最大，紧随其后的是澳大利亚ASX 200指数，后者截至今天亚洲午盘下跌0.74%。
- 新加坡 STI 和韩国Kospi 200分别小幅上涨0.36%和0.26%。
- E-迷你标普500指数期货继续自昨天欧盘创下的2991高点回落。今天亚盘，该指数小幅下跌0.10%，盘中低点2975。
接下来
- 昨天揭晓的GDP强于预期，英镑提振。今天，看看英镑能否通过就业数据延续涨势。6月失业率升至3.9%，不过预计本月将保持稳定。因此，或许只有失业率报于3.8%或以下，英镑才能继续走高。
- 预计平均每周薪资（通胀输入项）将会下降，因此，若薪资增速报于3.9%或以上，需加以关注。
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