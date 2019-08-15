市场一览：避险情绪可能“余威”未消

截至标准时间0420的外汇与股市概览

作者： 
2019/8/15 11:34:00
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截至标准时间0420的外汇与股市概览



  •  美国10年期与2年期债券殖利率曲线倒挂增强了全球经济衰退的风险，但风险敏感型货币澳元却是今天亚洲时段表现最好的货币。澳元/美元、澳元/日元和澳元/纽元反弹了0.40%。
  •  澳元出现这种罕见走势的催化剂是澳大利亚好于预期的7月就业报告。新增就业4.11万人，高于新增1.4万人的主流预测值。此外，利率期货市场将预测的澳洲联储9月降息的几率从38%下调至18%。  尽管盘中表现出色，澳元/美元还是受制于8月8日以来的中级区间阻力位0.6820。
  •  另一风险敏感型货币美元/日元在今天亚洲时段的波动不明显，在1.00%的10日ATR下方大约0.20%的狭窄区间内交投。技术分析的角度看，自从8月13日高点106.97下滑以来，美元/日元一直交投于小级别“三角旗”区间盘整形态内。


  • 但今天亚洲时段盘中表现最差的股指是澳大利亚的ASX 200指数，下破8月6日低点6444后跌幅达到2.70%。这与外汇市场澳元的表现截然相反。
  • 拖累ASX 200的是外部需求与成长相关板块，其中工业、技术与能源板块分别下滑3.19%、4.55%和5.01%。
  • 韩国Kospi 200因公众假期休市。
  • 此外，亚洲地缘政治风险仍未消退，并且可能波及全球股市的表现。
  • 标普500指数下滑2.9%，E-mini期货现上涨0.45%，亚洲时段盘中最高到2857。

后市展望

  • 标准时间0830，英国7月零售销售，主流预测年率上涨2.6%，涨幅低于6月的3.8%。
  • 标准时间1230，美国7月核心零售销售，主流预测月率上涨0.3%，涨幅低于6月的0.7%。
  • 标准时间1315，美国7月工业产出，主流预测月率上涨0.2%，高于0%的前值。

宏观经济日历



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