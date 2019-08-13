市场一览：避险盛行

汇市和股市概览[截至13/08/2019 0520 GMT]

作者： 
2019/8/13 11:37:00
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汇市和股市概览[截至13/08/2019 0520 GMT]




  • 今天亚洲盘初，中国央行连续第9天下调在岸人民币兑美元中间价至1美元兑7.0326元人民币，较周一的中间价7.0211下降115个基点，这也是自2008年3月25日以来的最低水平。
  • 美元兑离岸人民币继续企稳昨日低点7.0882上方。其他主要货币对和交叉盘目前均跌破各自10日平均真实区间，由于亚洲市场未发布任何关键经济数据，市场波动性低迷。
  • 欧元/美元走势最弱，自2019年8月6日以来的5天高点1.1250下跌了0.20%。


  • 在欧洲股市开盘前，亚洲股市全线走低，美国主要股指表现疲软，标普500指数和纳斯达克100指数周一分别下跌1.49%和1.11%。
  • 负面情绪积聚成为股市下行的主要催化剂。除香港事态发展外，新兴市场引发的影响也正在扩大，阿根廷现任总统初选意外大败，阿根廷股市和货币周一跌入创纪录低点。
  • 由于外部环境极具挑战，新加坡贸易部将今年GDP增长预期从此前的1.5%-2.5%下调至0%-1.0%。
  • E-迷你标普500指数期货今天亚盘基本持平，交易区间狭窄，在2889 - 2880点之间。

接下来

  • 德国7月CPI定于格林威治时间06：00发布，市场普遍预期为1.1%，与6月持平。
  • 德国7月ZEW经济景气调查格林威治时间09：00发布，市场普遍预期-30.00，低于6月的-24.5。
  • 格林威治时间08：30揭晓英国7月失业率，预期值3.8%，与6月持平。
宏观经济数据日程

*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。



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