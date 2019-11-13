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市场一览：纽元货币对全线飚升，关注美联储主席国会证词

市场一览：纽元货币对全线飚升，关注美联储主席国会证词

作者： 
2019/11/13 12:15:00
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外汇市场一览：

  • 新西兰联储维持利率不变并且在新闻发布会上没有一如许多人预期地那样传统温和姿态，纽元货币对随后全线上涨。新西兰联储给出了这样的可能性，即至少目前1%是利率的底部，虽然声明中也保留了宽松倾向。
  • 所有纽元货币对的波幅都超过其10天ATR，其中澳元/纽元和欧元/纽元的每日区间超过其平常的区间。纽元货币对现在可能略微倾向于均值回归，但考虑到会议前高企的降息预期如今显著降温，纽元后市仍有扩大涨势的潜力。
  • 美国总统表示，如果美中双方未能达成阶段1协议，他将对中国加征关税。美元/离岸人民币随后创下6天高点，并且亚洲货币追随人民币下跌。
  • 日本生产者物价指数年率下滑0.4%，不及下降0.3%的预期值。与此同时，10月物价上涨1.2%，可能与即将生效的销售税上升有关，原因在于这是销售税上次在2014年上调以来最大的月度涨幅。
  • 澳大利亚薪资年率上涨2.2%，不及上涨2.3%的预期值，但月率符合预期的0.5%。不过，在澳洲联储切实希望看到薪资上涨以抵消高负债存款率之际，弱于预期的薪资增长率还是意味着弱通胀与现金利率下调。

股市一览：

  • 今天亚洲股市“哀鸿遍野”，原因在于亚洲地缘政治风险的传导。今天亚洲时段盘中，恒指暴跌近2.00%，可能走出2019年8月中旬以来最大的周跌幅。
  • 香港股市表现最差的是地产相关股票：New World Development、 Sino Land和 Wharf Real Estate Investment分别下跌5.1%、3.72%和3.53%。
  • 总部在中国的互联网巨头阿里巴巴集团已获得监管层批准，在香港证券交易所一次上市，募集最高1170亿港币，这将是1986年以来香港历史上规模第三大的首次公开募股，预计在11月25日当周挂牌。
  • 美国总统昨天在纽约经济俱乐部的演讲没有暗示阶段1美中贸易协议有进展，过去四周的领军股指日本的日经225指数借此获利回吐，下跌约0.90%。
  • 标普500E-Mini期货在今天亚洲时段下跌0.30%，目前正在下破标普500现货指数在昨天美国时段创下的低点3084。

后市展望：

  • 美联储主席标准时间1600在国会第一天作证。美联储近期展开“非量化宽松”现金注入，在这样的背景下交易员应该关注美联储对回购市场现状的任何洞察，还应关注对美国经济健康状态的洞察，以衡量第四次降息的可能性。

Matt Simpson Kelvin Wong共同撰写此文。 both contributed to this article

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。

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