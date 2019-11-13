市场一览：纽元货币对全线飚升，关注美联储主席国会证词



单击此处了解我们有关如何解读外汇市场交易板的指引



外汇市场一览：

股市一览：

今天亚洲股市“哀鸿遍野”，原因在于亚洲地缘政治风险的传导。今天亚洲时段盘中，恒指暴跌近2.00%，可能走出2019年8月中旬以来最大的周跌幅。

香港股市表现最差的是地产相关股票：New World Development、 Sino Land和 Wharf Real Estate Investment分别下跌5.1%、3.72%和3.53%。

总部在中国的互联网巨头阿里巴巴集团已获得监管层批准，在香港证券交易所一次上市，募集最高1170亿港币，这将是1986年以来香港历史上规模第三大的首次公开募股，预计在11月25日当周挂牌。

美国总统昨天在纽约经济俱乐部的演讲没有暗示阶段1美中贸易协议有进展，过去四周的领军股指日本的日经225指数借此获利回吐，下跌约0.90%。

标普500E-Mini期货在今天亚洲时段下跌0.30%，目前正在下破标普500现货指数在昨天美国时段创下的低点3084。

后市展望：

美联储主席标准时间1600在国会第一天作证。美联储近期展开“非量化宽松”现金注入，在这样的背景下交易员应该关注美联储对回购市场现状的任何洞察，还应关注对美国经济健康状态的洞察，以衡量第四次降息的可能性。

Matt Simpson 与 Kelvin Wong共同撰写此文。 both contributed to this article

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。