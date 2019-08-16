市场一览：中国最新经济刺激计划暂时提振情绪

股市概览[截至16/08/2019 0600 GMT]

作者： 
2019/8/16 12:38:00
作者： 

股市概览[截至16/08/2019 0600 GMT]




  • 今天亚洲时段，对风险敏感的澳元/美元货币对继续于2019年8月8日以来横盘区间内上扬。仍需重点关注区间阻力0.6820。
  • 澳元/美元因中国将出台新刺激措施的预期推高。中国国家发改委会今天宣布，将出台一项2019年-2020年计划（尚未公布细节）以提高中国居民可支配收入。
  • 欧元/美元继续承压，逼近2019年8月1日低点1.1027。货币对当前弱势一定程度归因于欧央行官员雷恩昨天接受媒体采访时的鸽派言论，他提到9月欧央行会议需推出一项“重大而有效的”经济刺激计划。


  • 今天亚洲股市基调为涨跌互现。新加坡STI和韩国Kospi 200截至今天亚洲盘中仍处于负值状态。
  • 朝韩之间紧张局势不断加剧，韩国Kospi 200表现继续恶化。朝鲜向日本海发射两枚炮弹，此前平壤曾称韩国总统态度“轻率”，并誓言终止朝韩会谈。
  • 中国国家发改委将出台新刺激计划提高国内居民支出的预期令中国内地和香港股市大幅提振。
  • E-迷你标普500指数期货小幅上涨0.45%，创下盘中高点2864。有趣的是，股指现正徘徊于小型区间阻力2872下方。

接下来

  • 美国7月新屋开工数据定于格林威治时间12：30发布（主流预期127万，6月123.2万）
  • 美国密歇根消费者信心指数（主流预期97.2，前值98.4）
宏观经济数据日程

*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。





相关主题： 外汇 股指 中国

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。