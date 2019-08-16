市场一览：中国最新经济刺激计划暂时提振情绪

股市概览[截至16/08/2019 0600 GMT]
- 今天亚洲时段，对风险敏感的澳元/美元货币对继续于2019年8月8日以来横盘区间内上扬。仍需重点关注区间阻力0.6820。
- 澳元/美元因中国将出台新刺激措施的预期推高。中国国家发改委会今天宣布，将出台一项2019年-2020年计划（尚未公布细节）以提高中国居民可支配收入。
- 欧元/美元继续承压，逼近2019年8月1日低点1.1027。货币对当前弱势一定程度归因于欧央行官员雷恩昨天接受媒体采访时的鸽派言论，他提到9月欧央行会议需推出一项“重大而有效的”经济刺激计划。
- 今天亚洲股市基调为涨跌互现。新加坡STI和韩国Kospi 200截至今天亚洲盘中仍处于负值状态。
- 朝韩之间紧张局势不断加剧，韩国Kospi 200表现继续恶化。朝鲜向日本海发射两枚炮弹，此前平壤曾称韩国总统态度“轻率”，并誓言终止朝韩会谈。
- 中国国家发改委将出台新刺激计划提高国内居民支出的预期令中国内地和香港股市大幅提振。
- E-迷你标普500指数期货小幅上涨0.45%，创下盘中高点2864。有趣的是，股指现正徘徊于小型区间阻力2872下方。
接下来
- 美国7月新屋开工数据定于格林威治时间12：30发布（主流预期127万，6月123.2万）
- 美国密歇根消费者信心指数（主流预期97.2，前值98.4）
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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