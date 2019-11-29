市场一览：日本央行继续宽松银根的空间充裕

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外汇市场一览：
- 今天市场处于低波动性中，这点符合美国感恩节假期前后的常规走势。澳元和纽元以微弱的优势成为最强的主要货币，而加元最弱。
- 今天的大部分消息来自日本。日本央行行长呼吁结构性改革与放松监管以激活日本经济，理由是货币政策与财政政策的作用有限。日本央行也有进一步宽松银根的空间。工业产出以近一年最快的速度下降。另外，政府主导的银行正在帮助企业为海外萧条做准备。
- 韩国与日本将于12月份展开会谈。
- 澳大利亚人似乎在继续利用下降的利率偿还债务而不是用来支出。10月私营企业信贷增长放慢至0.1%，为四个月最低点。与此同时，住房信贷小幅增加0.2%，但3%的年率仍是1976年有记录以来的最低点。
- 英国Gfk信心报在6年低点。
价格走势：
- 美国感恩节造成成交量下降（持续到周一），美元指数在98.45下方构筑新的犹疑K线。
- 欧元/美元继续在1.1000上方盘整，这是多空双方明确的分界线（好比美元/瑞郎的关键价位在平价）。我们只需要波动性回归。
- 美元/日元有望收出3周最强劲阳线。从美元/日元钉牢最近的高点判断，守住108.24日图继续看涨，后市可能站上109.50。
- 澳元/美元可能连续第四周下跌，但如果收于当前价位，周图上可能形成一根倒锤子K线（可能看涨）。
股市一览：
- 11月即将收官，亚洲所有主要股指目前为止悉数下跌，而美国股市昨天因感恩节休市。
- 美中贸易协议的“悬而未决”继续给市场参与者的心中投下不确定性的阴影。
- 日本经济继续走弱：工业产出以2018年1月以来最快的速度下滑，10月月率下降4.2%，不及减少2.1%的预期值。
- 与此同时，韩国与日本已经同意在12月召开高级别贸易谈判，就日本限制三大高科技材料出口事宜展开磋商。
股指差价合约走势：
- 香港50：自关键的短线阻力位27015下滑；11月27/28日小区间顶部，并且现在接近于11月14日的波段低点26200，伴随着小时图随机指标处于严重超卖区域。现在面临小级别反弹的风险，需要关注的中级阻力位在26600和26750。
- 日本225：下破11月21日低点以来的小级别上升趋势线支撑位，伴随着扩大潜在下行的风险，目标近期支撑位23200。
- 德国30：突破关键的中线区间阻力13350失败，随后下破11月21日低点以来的小级别上升趋势线支撑位。面临塑造更多潜在跌势的风险，后市可能考验下个近期支撑位13120。
Matt Simpson 与 Kelvin Wong共同撰写此文。
数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。
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