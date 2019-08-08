股市一览 - 美元/离岸人民币下行，风险偏好上升

汇市和股市概览[截至08/08/2019 0610 GMT]
- 中国央行今天亚洲早盘将美元兑在岸人民币中间价自昨天的6.9996上调至7.0039后，美元兑离岸人民币汇率已自盘中高点7.10332下跌398个点子，探入7.0634低点。
- 美元兑离岸人民币下行令当前贸易气氛有所缓和，澳元/美元等风险敏感型货币对扩大昨天美国隔夜时段涨幅，并成为今天亚洲中盘表现最佳的货币对。
- 欧洲股市开盘前，在若干贸易相关积极新闻带动下，大部分亚洲股市似乎开始自周一陡峭跌势中企稳。
- 中国7月出口同比增长3.3%，大大超过市场普遍预期的-2.0%。
- 此外，日韩之间持续贸易争端有好转迹象。自去年7月更为严格的限制措施生效以来，日本首次批准向韩国出口高科技产品。
- E-迷你标普期货小幅上涨了0.50%，今天亚盘创下当前盘中高点2895点。此外，欧洲股指CFD期货也在上涨，德国DAX和英国富时100指数分别上涨1.15%和0.45%。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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