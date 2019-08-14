市场一览：亚洲股市的反弹能否持续

汇市和股市概览[截至14/08/2019 0340 GMT]
- 在昨天美盘风险偏好回升后，今天亚洲时段，风险敏感型货币对澳元/日元、英镑/日元、欧元/日元和美元/日元表现最差。美国政府推迟对手机、笔记本电脑和玩具等制成品10%关税的征收，原定9月1日起征时间延后到12月15日。
- 日元交叉盘的获利回吐行情可归因于中国关键经济数据走弱。7月零售额同比增长7.6%（低于预期值8.6%），6月增速为9.8%。7月工业产值同比增长4.8%（低于预期值5.8%），6月增速为6.3%。
- 由于国内需求疲软及贸易不确定性，中国工业生产增速降至17年来的最低水平。
- 欧洲股市开盘前，大多数亚洲股市跟随美国股市隔夜势头交投上扬。
- 韩国Kospi 200指数领涨，截至亚洲股市午盘上涨0.94%，能源和科技股表现优异（分别上涨2.7%和1.5%）。
- 只有澳大利亚ASX 200指数走低，主要受表现不佳的金融股拖累，该股指小幅下跌0.10%。澳大利亚联邦银行除息后股价下跌3.2%。澳大利亚国民银行第三季度利润持平，股价下跌0.3%。
- E-迷你标普500指数期货今天亚盘小幅下跌0.20%，盘中创下2923点新低。
接下来
- 德国第二季度GDP将于格林威治时间6：00公布，市场主流预期季率下降0.1 ，年率下降 0.3% 。
- 英国7月CPI发布时间为格林威治时间8：30，市场主流预期整体通胀为1.9%，低于6月的2.0%。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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