尽管欧洲疫情最严重国家的新增病例有所稳定，但欧洲工商业还要数周才能表面上恢复正常，随着这点逐渐变得明朗，富时指数中的保险公司、超市和矿商抛售。不过，令人振奋的是，富时指数成分股公司排行榜分布开始更类似于正常交易日，有相当数量的股票上涨，也有不少股票下跌。特易购（Tesco）首次就超市在新冠疫情危机期间的表现提供了更为全面的数据：在最初几周的恐慌性抢购之后，商店销售额已回落至危机前水平。肥皂、罐装番茄和烘豆等产品的销售额增长了100%以上，但连锁店也必须面临更为高昂的成本开支，不仅是为了满足日益增长的需求，填补缺勤员工的空缺也需要额外聘任员工，鉴于目前形势难以预测，该公司并未就今年剩余时间给出预测。德国旅游集团途易是本次危机中受创最严重的股票之一，在与德国复兴信贷银行签署了近20亿美元的政府过渡性援助贷款后，该股反弹了6.8%。途易上月不得不暂停其旅游运营、航班、酒店和邮轮业务，希望这笔贷款能帮助其维持运营。石油输出国组织会议前，油价小幅上涨原油投资者正在为欧佩克和俄罗斯明天可能传出的好消息做好准备——全面减产将让目前过剩的石油供应撤出市场。一切尚无定数；由于存在分歧，沙特阿拉伯

俄罗斯已将会议自周一推迟至周四，双方都在等看到美国同样参与减产的迹象后才会承诺减产。