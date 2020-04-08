马拉松，而非短跑

尽管欧洲疫情最严重国家的新增病例有所稳定，但欧洲工商业还要数周才能表面上恢复正常，随着这点逐渐变得明朗，富时指数中的保险公司、超市和矿商抛售。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/8 15:07:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
尽管欧洲疫情最严重国家的新增病例有所稳定，但欧洲工商业还要数周才能表面上恢复正常，随着这点逐渐变得明朗，富时指数中的保险公司、超市和矿商抛售。
不过，令人振奋的是，富时指数成分股公司排行榜分布开始更类似于正常交易日，有相当数量的股票上涨，也有不少股票下跌。
特易购（Tesco）首次就超市在新冠疫情危机期间的表现提供了更为全面的数据：在最初几周的恐慌性抢购之后，商店销售额已回落至危机前水平。肥皂、罐装番茄和烘豆等产品的销售额增长了100%以上，但连锁店也必须面临更为高昂的成本开支，不仅是为了满足日益增长的需求，填补缺勤员工的空缺也需要额外聘任员工，鉴于目前形势难以预测，该公司并未就今年剩余时间给出预测。
德国旅游集团途易是本次危机中受创最严重的股票之一，在与德国复兴信贷银行签署了近20亿美元的政府过渡性援助贷款后，该股反弹了6.8%。途易上月不得不暂停其旅游运营、航班、酒店和邮轮业务，希望这笔贷款能帮助其维持运营。
石油输出国组织会议前，油价小幅上涨
原油投资者正在为欧佩克和俄罗斯明天可能传出的好消息做好准备——全面减产将让目前过剩的石油供应撤出市场。一切尚无定数；由于存在分歧，沙特阿拉伯

俄罗斯已将会议自周一推迟至周四，双方都在等看到美国同样参与减产的迹象后才会承诺减产。

相关主题： 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。