尽管欧洲疫情最严重国家的新增病例有所稳定，但欧洲工商业还要数周才能表面上恢复正常，随着这点逐渐变得明朗，富时指数中的保险公司、超市和矿商抛售。
不过，令人振奋的是，富时指数成分股公司排行榜分布开始更类似于正常交易日，有相当数量的股票上涨，也有不少股票下跌。
特易购（Tesco）首次就超市在新冠疫情危机期间的表现提供了更为全面的数据：在最初几周的恐慌性抢购之后，商店销售额已回落至危机前水平。肥皂、罐装番茄和烘豆等产品的销售额增长了100%以上，但连锁店也必须面临更为高昂的成本开支，不仅是为了满足日益增长的需求，填补缺勤员工的空缺也需要额外聘任员工，鉴于目前形势难以预测，该公司并未就今年剩余时间给出预测。
德国旅游集团途易是本次危机中受创最严重的股票之一，在与德国复兴信贷银行签署了近20亿美元的政府过渡性援助贷款后，该股反弹了6.8%。途易上月不得不暂停其旅游运营、航班、酒店和邮轮业务，希望这笔贷款能帮助其维持运营。
石油输出国组织会议前，油价小幅上涨
原油投资者正在为欧佩克和俄罗斯明天可能传出的好消息做好准备——全面减产将让目前过剩的石油供应撤出市场。一切尚无定数；由于存在分歧，沙特阿拉伯
不过，令人振奋的是，富时指数成分股公司排行榜分布开始更类似于正常交易日，有相当数量的股票上涨，也有不少股票下跌。
特易购（Tesco）首次就超市在新冠疫情危机期间的表现提供了更为全面的数据：在最初几周的恐慌性抢购之后，商店销售额已回落至危机前水平。肥皂、罐装番茄和烘豆等产品的销售额增长了100%以上，但连锁店也必须面临更为高昂的成本开支，不仅是为了满足日益增长的需求，填补缺勤员工的空缺也需要额外聘任员工，鉴于目前形势难以预测，该公司并未就今年剩余时间给出预测。
德国旅游集团途易是本次危机中受创最严重的股票之一，在与德国复兴信贷银行签署了近20亿美元的政府过渡性援助贷款后，该股反弹了6.8%。途易上月不得不暂停其旅游运营、航班、酒店和邮轮业务，希望这笔贷款能帮助其维持运营。
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俄罗斯已将会议自周一推迟至周四，双方都在等看到美国同样参与减产的迹象后才会承诺减产。
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