欧洲股市涨跌互见，等待7月欧洲制造业PMI

美联储宣布降息25个基点的同时保留了继续宽松银根的大门，这点毫无意外之处。官员们此前就表达过对全球经济走弱的担心，但目前经济形势良性并且不大可能很快改变。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/1 14:00:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美联储宣布降息25个基点的同时保留了继续宽松银根的大门，这点毫无意外之处。官员们此前就表达过对全球经济走弱的担心，但目前经济形势良性并且不大可能很快改变。

美国市场感到失望。所有股指悉数下跌，其中标普500与纳斯达克100分别以1.09%和1.30%领跌。亚洲市场也对美中贸易上海谈判的结果做出负面回应，跟随美股下跌，至六周低点。

欧洲股市涨跌互见，等待7月欧洲制造业PMI的揭晓。FTSE100中表现最好的个股是伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）和渣打（Standard Chartered），前者股价因Refinitiv收购协议而上涨6.25%，后者则因积极的半年度业绩而走高。落后的个股是Mondi和Royal Dutch Shell。

美联储打消了有关系列降息的期待，推动美元兑欧元升至2年高点、兑日元创下2个月高点。欧元/美元跌至1.1045，而英镑/美元下跌0.3%，报在1.2125。在无协议脱欧的忧虑打击下，英镑/美元过去三个月跌幅达到7.1%。布伦特原油跌1.6%，报63.99；美国原油跌1.6%，报57.65。

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