如何交易木材期货 ？- 嘉盛集团官网

什么是木材期货 ？

木材期货是一种合约，用于买卖一定数量已切割成梁板和板条的木材。期货合约是具有法律约束力的合约，规定双方在未来特定日期以特定价格交换大宗商品的协议。

林业公司运用木材期货对木材的现货价格进行投机。在木材分销链的每个阶段 - 林业、铣削、加工、批发、零售和建筑 - 木材的价格从购买到终端销售，期间会发生变化。通过使用木材期货，企业可以锁定价格，对冲风险敞口。

而这种风险本质上转嫁到希望从价格变动中获利的投机者或投资者身上。

木材在几千年里一直都用于建筑业，直到工业革命才成为一种商业商品。

木材大致分为两类：

硬木：比如橡木和枫木，用于商业行业，多制成托盘、家具和地板。 软木：比如松木和杉木，主要用于建筑的结构性木材。木材期货主要交易的是西部云杉 - 松 - 冷杉树种

芝加哥商业交易所交易的木材期货

芝加哥商业交易所（CME）在1969年成为第一个提供木材期货交易的交易所。因为节疤、纹理的斜度和自然磨损等自然差异，没有两种木材完全相同。所以，CME交易的木材期货被称为“随机长度的木材期货”。

该交易所木材期货合约尽可能在尺寸、等级和含水量方面做到标准化。所有CME木材期货的交易对象都是西部云杉-松-冷杉树种，但也可能包括铁冷杉、恩格尔曼云杉和罗杰松。木材工厂必须位于俄勒冈州、华盛顿州、爱达荷州、怀俄明州、蒙大拿州、内华达州或加利福尼亚州，或者加拿大的不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省。

规格如下：

CME随机长度木材期货 合约大小 110,000 板 (bd ft) 的随机长度 2x4s 结算 实物交割 市场价格 每 1,000 bd ft美元 每点变动 每1,000 bd ft 0.10美元= 每合约11美元 交割月份 1月、3月、5月、7月、9月和11月 最后交易日 合约月第16天 交易时间 周一凌晨2：00-周五下午6：55，每天晚上9：00-10：00休市

影响木材价格的因素？

木材价格不可预测，通常因为供需形势风云变幻而起伏不定。木材的供应可能受到工厂关闭、天气状况和环境政策变化的影响，而需求则根据利率和经济状况而变化。

木材需求在很大程度上受到新屋开工的影响，木材价格对美国商务部发布的月度报告反应迅速。美国三分之一的木材用于建造房屋，因此新屋开工甚至抵押贷款利率的变化都会影响到该大宗商品的价格。

也就是说，木材与国内生产总值（GDP）也有密切联系。有研究表明，如果GDP增长率超过2%，随着基础设施项目和住房建设的增加，对木材的需求将增加。但如果GDP的增长速度低于2%，人们会提高对该大宗商品的使用效率，需求因此可能下降。

木材价格的高度波动性为木材交易创造了盈利的机会，但也蕴含着大量的风险。这也是开仓之前学习如何管理风险至关重要的原因。

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