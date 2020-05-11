放松封锁的前景掩盖了第二轮传播的担心与糟糕的美国数据

欧洲股市不顾上周发布的、骇人的美国就业数据, 而是紧随隔夜亚洲市场的走势指向高开。即使有些国家报告新冠病毒感染人数增加，更多的国家还是可能放松由疫情造成的管制，这样的前景正在提振冒险情绪。

德国、伊朗、中国和韩国都报告，在放松管制后新冠感染病例增加。在德国，Robert Koche Institute警告新冠病毒的再生率，即R比率可能回到1.1以上。这令人们担心，这个欧洲最大的经济体可能太早放松对疫情的管控。

第二轮传染的担心将限制市场的上升空间，但这种担心目前遭到更多的人们返回工作岗位以及商品与服务需求回暖的前景所掩盖。在此之前，封锁导致需求一夜之间消失殆尽。

免于糟糕数据的影响

市场正呈现出聚焦正面新闻的同时免于糟糕数据的超常能力。虽然数据显示，美国丧失2050万个工作岗位且失业率高达14.7%，欧洲与美国各大股指上周五还是收高。我们已经度过最糟糕时期的强烈感觉正在改善冒险情绪，但目前的乐观情绪加之错失良机的恐惧情绪使得人们质疑，市场是否真正理解14.7%的美国失业率的真正含义。

Boris Johnson放松对疫情的封锁

英镑正在上涨，兑美元和欧元都在走高，并且在首相放松对英格兰的封锁力度后，加上每日新冠病毒死亡人数处于一个月最低点，英国的投资者信心据预测获得提振。英格兰的人现在能够增加户外活动频率，并且政府鼓励那些一直无法在家办公的人今天返工。建筑工地和制造工厂将重启，与此同时，政府鼓励那些在家办公的人继续远程办公。英国首相颁布了三步走解除封锁的计划，长达七周的封锁终于迎来了解除的可能性。

休假计划延长？

而有关财政大臣将政府广受欢迎的休假制度延长到9月份的传言，也改善市场人气。延长的该计划将把政府目前的支付80%工资的比例下调至60%，但也将包含在兼职工资的基础上对即将返工的员工补充工资收入的举措。该计划对政府而言无疑是个巨大的支出负担，但同样已被证实非常受欢迎，并且可望极大地帮助消费者信心迅速回暖，而那对于英国经济快速复苏而言将至关重要。

今天没有重大数据将要揭晓。长达一周的脱欧贸易谈判定于今天拉开序幕，并且可能左右英镑走势。

FTSE 图表