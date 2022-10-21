特拉斯辞职，英国会变好么？

丽兹·特拉斯(Liz Truss)辞职了，保守党将重启党魁角逐。为尽快出结果，防止像上次一样拖延两个月才得出人选，预期此次党魁角逐将仅限于保守党国会议员参加，而非全部保守党成员。

而就在三个月前，鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)下台，特拉斯接任党魁。

财政大臣亨特表示，考虑到目前职务，不会参与党魁角逐。他仍计划在月底举行财政活动，届时新首相应该已经上任。

热门候选人包括前财相里希•苏纳克(Rishi Sunak)、下议院领袖彭妮•莫当特(Penny Mordaunt)、前内政大臣苏埃拉•布雷弗曼(Suella Braverman)和国际贸易大臣凯米·巴德诺克(Kemi Badenoch)。传言称约翰逊也是国会议员热门候选人。但如果保守党想要快速出结果，某些人选就必须退出。如果一位以上候选人参与角逐，就需要举行全党投票。

根据法律，政府必须有一位首相在位，因此特拉斯表示在选出继任者前，她将继续担任首相。

英国是否会举行大选？

尽管特拉斯辞职了，但仍不会自动举行大选来选出替代者，而是由保守党通过内部领导人角逐选出下一任首相。

尽管新党魁没有义务提前召开大选，但约翰逊曾在一年内召开提前大选，以获得国会多数席位，并取得成功。那么新保守党魁是否效法约翰逊？目前民调显示支持工党赢得下一届大选，因此保守党不太可能会在2024年5月2日（星期四）提前召开大选。

这样一来，提前大选出现只有两种可能：

议会多数通过现任政府的不信任动议，且 14 天内新组建政府未获得信任动议， 接着需要由三分之二下议院议员同意举办大选的动议。

如今，由于保守党未能成功应对民众的生活成本危机，面临严厉批评，已有声音呼吁举办大选，组建民众支持的新政府。

工党领袖基尔·斯塔默爵士(Sir Keir Starmer)表示：

“英国公众对国家未来应当有发言权。他们必须有机会将保守党的混乱政策与工党计划作对比，找到解决当前问题的方法，为工薪阶层实现经济增长，为实现更为公平、绿色的未来而重建国家。我们必须争取重新开始的机会。我们需要举行大选，立即举行。”

自由民主党领袖爱德·戴维斯(Ed Davies)指出：

“我们不需要再来一位保守党首相带领我们陷入一场又一场危机。我们需要的是大选，需要保守党下野和真正的变革……保守党国会议员是时候履行爱国义务了，请以国为先，让人民发声。”

不过更可能出现的情况是，新保守党党魁将观望民调是否会在自己重塑经济稳定后出现反弹。

提前大选将如何影响市场？

一般而言，投资者更偏好结果可预测的选举，无论是哪个政党领先。工党目前以52%的支持率领先，保守党以23%的支持率紧随其后，自由民主党支持率则在10%。

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美股市场

英股和股指通常会在选举前后出现短期波动，因为国内公司和在伦敦上市的国际公司都在为政策变动未雨绸缪。

股市也往往偏好更注重商业的保守党政府。《股市年鉴》发现，富时全股指数在工党当选时只有3年上涨，而在9个保守党当选年份有8年上涨——平均回报率分别为-5.8%和10.8%。

工党目前在民调中领先，主要原因是公众对现任保守党政府不满。

但一旦选举结束，没有证据表明股市在保守党政府领导下的表现与在工党政府领导下的表现不同——因为在唐宁街内政之外，还有许多其他作用因素。

多数情况下，选举后股市的发展方向将与选举前相同。而由于经济衰退担忧和乌克兰危机达到顶峰，本年迄今，富时全股指数跌8.57%。

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英镑展望

随着投资者和交易员开始了解新政对英国经济有何影响，英镑可能会出现波动——小到领导层变动，大到进行大选时都会如此。此前大选中，英镑价格波动幅度高达10个百分点。

上次选举中，当出口民调预测保守党占多数时，英镑飙升。这主要是因为该结果将消弭英国经济当时面临的政治不确定性——即英国脱欧。

未来所有大选对英镑的影响都可能与上述情况相似，因为英国经济的处境比三年前更加不稳定。

英镑货币对可能会出现波动，其中交易量最大的是英镑/美元和欧元/英镑。

如何为英国经济波动做好准备

无论是否召开英国大选，由于政治不稳定对本已紧张的经济环境雪上加霜，预计英国经济接下来几个月将出现波动。

为做好万全准备，您应该: