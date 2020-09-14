纽元/美元上涨趋势保持完好，或考验新西兰联储的决心

新西兰联储8月12日会议距今已一个月，当时新西兰联储传达极为温和的评论、宣布系列温和政策，包括将新西兰联储的量化宽松计划（LSAP）规模自600亿美元扩大至1000亿美元以及将其实施时间从12个月延长到22个月。

2020/9/14 11:30:00
新西兰联储当时还讨论了四个为在需要时提供更多货币刺激的其它选项，包括增大LSAP规模、将基准利率下调至负值、针对银行的定期贷款计划以及购买外国资产（比如外国政府债券）。
购买外国资产被视为最后可能采用的手段，虽然此举非常有效。
该手段之所以能够奏效是因为，新西兰联储为购买外国资产提供资金而增印纽元，透过纽元流动性与抛售纽元的直接途径给纽元汇率带来下行压力。这可能推低利率与汇率，从而帮助新西兰联储完成提升经济活力、提高通胀与就业的目标。
利率市场拥抱负利率的想法并计入近50个基点降息的几率并预测基准利率在2021年年中之前降至-25基点，与此同时纽元汇率仍处于上升通道内，没有受到新西兰联储可能诉诸购买外国资产的前景的冲击。
如果纽元汇率加速升值，新西兰联储或许需要考虑将购买海外债券的威胁提前兑现。
技术面看，纽元/美元的上涨趋势保持完好。继9月3日摸至0.6789高点后，纽元/美元回落到趋势线支撑0.6600，后启动反弹从而维持上涨趋势。
如果纽元/美元守住上述趋势线支撑后站上短线阻力位0.6710一线，或进一步确认纽元/美元有望回踩0.6800，也将考验新西兰联储的决心。

Kiwi to test the resolve of the RBNZ

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年9月14日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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