全球原油剩余产能不足，油价或有反攻动能

2019年9月18日更新

沙特“快于预期”恢复产量可能是把双刃剑

原油市场最新的动态导致油价加速下滑。沙特阿拉伯周二暗示，原油产出可望“快于预期恢复正常”。路透社援引未具名沙特消息人士暗示，Aramco受到严重袭击的Abqaiq与Khurais精炼厂有望在未来两三周内全面恢复产出，其中提前恢复高达70%的产量。

几个小时后，也就是袭击发生后的第四天，本质上是OPEC核心的沙特王国在宣布部分恢复运营的同时，终于给出了损害的具体范围。沙特现在表示，生产能力将在几个月内恢复正常。然而，维修进度比最初预计的要慢。沙特官员最初表示，大部分产出将在几天内恢复。因此，市场本周实际上一直在看涨。

据报道，此次怀疑由不明来源的无人机携带弹药的袭击造成精炼厂产量减半，危及高达10%的全球产量。Aramco称，随着对Abqaiq工厂的全力抢救，迄今为止精炼能力已恢复至每天200万桶，预计到9月底这个数字将升至每天490万桶，相当于上周结束时整个工厂产能的一半左右。

市场仍然紧张不安，这也在情理之中。全球石油供应经历了有史以来最严重的一次中断后，市场参与者往往对小消息反应过度，布伦特原油周二在短短几分钟内下跌5%就是例证。当时的突然下跌证实了对需求端前景的广泛怀疑。最近几天受地缘政治事件的大幅提升后，随着向上的压力消退，油价将回到过去一个月左右的水平每桶60美元以下。

但正如我们所见，影响价格的最重要的地缘政治因素一直是袭击及其后果。中断程度之深足以让人们相信美国将施以战略石油储备的干预，而且其它国家也可能部署石油储备。但数据显示，全球剩余产能目前无法可持续地取代沙特的产出。下图描绘了OPEC2000年到2019年的年产量。为了看得更清楚，下图剔除了历史上产出不稳定的伊拉克。





来源: Bloomberg/City Index

剩余产能可能处于近20年最低点，或许是OPEC为期两年的减产以及美国针对伊朗、委内瑞拉等产油国的制裁所造成的连锁反应的结果。在这样的背景下，沙特阿拉伯目前预测的持续停产应可支撑油价于当前价位附近。如果停产时间意外长于预期，油价可能反攻70以上，那是袭击消息出炉后瞬时创下的高点。



