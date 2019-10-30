美股财报点评：意外实现第五次季度盈利，特斯拉多头狂欢

近日，得益于强劲的财报，特斯拉(嘉盛专属交易平台代码：Tesla Motors，嘉盛MT5平台品种名称：特斯拉汽车公司)连续两个交易日走高，暴涨27%，总市值逼近600亿美元，超过通用汽车一跃成为美国市值最高的汽车公司。今天咱们来看一看究竟是怎样的一份财报 ，能让特斯拉创出6年中最大的单日涨幅。

特斯拉股票日线走势图 (图片来源：嘉盛集团专属交易平台)

营收下滑却意外盈利

23日美股盘后，电动汽车制造商特斯拉公布了2019年第三季度财报。财报显示，特斯拉第三季度营收为63亿美元，同比下降8%，去年同期为68亿美元，逊于市场预期的64.5亿美元；调整后归属股东的净利润为1.43亿美元，同比下滑54%，去年同期为3.11亿美元，优于市场预期的-2.57亿美元；调整后每股收益为1.86美元，优于分析师此前预期的-0.42美元。

在营收下滑的情况下，特斯拉实现自成立以来的第五次单季盈利得益于运营成本的降低和历史上最好的交付量。财报显示，该公司在当季共生产电动汽车9.6万辆，交付达9.7万辆，同比增长16%，环比增长2%，打破今年二季度创下的生产8.7万辆和交付9.5万辆的产销记录。其中，Model 3交付量达到7.96万辆，同比增长48.67%。

特斯拉第三季度总经营费用为9.3亿美元，相比上一季度的10.88亿美元略有收缩，也低于去年同期的11.08亿美元。特斯拉CFO科克霍恩在财报电话会议中表示仍关注于降低成本，并注重将其注入公司文化当中。马斯克表示，运营成本处于自 Model3投入生产以来的最低水平。

此外，特斯拉汽车业务毛利率也有提高的趋势。财报显示，特斯拉第三季度汽车业务的毛利率升至22.8%，高于第二季度的18.9%。利润率的提高主要是通过智能召唤(Smart Summon)相关的收入、外汇和其他非经常性项目实现。在财报会议上，马斯克还表示将继续维持今年年底推出FSD的首个版本，2020年年底上线Robo-Taxi (自动驾驶出租车)的计划不变。

上海超级工厂加快投产

特斯拉还在财报中披露，上海超级工厂已经启动试生产，较原计划提前。上海超级工厂的产能将在2020年第一季度释放。财报中透露，Model 3生产系统建造成本比美国低约65%，中国产特斯拉将降低成本，进一步提高Model 3的利润率。未来上海工厂将有可能打破特斯拉有史以来的产销记录。马斯克表示，上海超级工厂将在2019年底实现每周生产1000到2000辆Model 。

此外，特斯拉还表示，Model Y的生产进度已经提前，预计2020年夏季投产。此前，市场一直预计Model Y将在秋季开始生产。另外，特斯拉还正在德国考察建设新工厂。

对于特斯拉年交付36万的目标，特斯拉在财报中表示，非常有信心完成目标。据悉，特斯拉前三季度已经完成了25.5万的交付，完成率达到70.8%，下季度特斯拉交付的目标为10.5万。

然而利好消息并不止如此， 10月25日，特斯拉公司宣布，在华生产的Model 3标准续航升级版车型正式开放预订，该车型起售价为人民币35.58万元，预计第一批交付时间为2020年一季度。

在特斯拉意外摆脱亏损达成第五次单季盈利的财报公布后，众多家机构也锦上添花上调了特斯拉的评级，叠加上海超级工厂提前启动、Model Y生产进度提前以及国产Model 3接受预定等多重利好的联合支撑下，特斯拉股价得以大幅攀升。

不过，四季度10.5万辆的交付目标对特斯拉来说仍是一项艰巨的挑战。而中国产Model 3的售价比市场预期要高，对于中国产电动车品牌来说，Model 3的定价给它们留下了一线喘息之机。此外，中国新能源汽车市场的增长不及预期，再加上电动汽车竞争日趋白热化，特斯拉的未来之路可能并不平坦。