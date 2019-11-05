美股财报点评：营收与净利润良好，阿里财报好于市场预期

11月1日美股盘前，阿里巴巴（嘉盛专属交易平台代码：Alibaba Group Holding，嘉盛MT5平台品种名称：阿里巴巴）发布了截止 2019 年 9 月 30 日的 2020 财年第二财季财报。财报显示，本季度实现营收为人民币1190.2亿元，优于市场预期的1168亿元，去年同期为851.5亿元，同比增长40%。至此阿里集团已连续11个季度营收增长超过40%，高于行业增速。

核心业务保持高速增长

作为阿里巴巴营收核心的电商业务本季度收入为1012.2亿元人民币，同比增长39.6%。其中，以盒马为代表的新零售业务表现出了超高的增长速度，在本季度取得收入182.1亿元人民币，在阿里总营收的占比为15%，高于上季度的14%；同比大增125%，为公司所有业务板块中增速最高。

另外，以饿了么口碑业务为代表的本地服务营收在美团的挤压下，仍有不俗的表现，本季度其在总营收中的占比为6%，略高于前三个季度的5%。不过，除了核心电商以外，阿里云、阿里大文娱以及创新业务板块则仍旧处于亏损状态。

用户稳步增长但下沉市场占比降低

在用户数上，得益于下沉市场战略的部署，阿里巴巴在过去12个月年度活跃消费用户数上达到6.93亿，相比上个季度净增加1900万，同比增长15.3%；淘宝天猫移动端月活为7.85亿，相比6月末净增加3000万，同比增长17.9%。

不过，阿里巴巴CFO武卫表示，经过几个季度的增长，新用户中来自低线市场的占比略有下降，公司也一直从一二线城市获取新用户。据悉，前两个季度，公司新增用户来自下沉市场的比例分别为77%和70%。

在经营费用上，2019年3季度阿里巴巴总的经营费用为295.3亿元人民币，经营费用率24.8%，整体经营效率平稳。

财报显示，淘宝天猫用户在一二线城市和下沉市场都保持了较高的用户增长推动，核心电商业务保持高速增长，公司营收和净利润均表现好于市场预期。不过，除电商业务外其他业务依旧亏损，且来自下沉市场的红利有所下滑，公司营收增速有所放缓。在表现好于市场预期的财报公布后，阿里巴巴股价短线走高后回落，最终日线微幅收跌。

阿里集团日线走势图 （图片来源：嘉盛集团专属交易平台）

双十一、双十二为营收保驾护航

值得关注的是第十一个天猫双十一来临，据天猫公布的双十一预售阶段数据，截至10月31日，成交额破亿元的品牌数量已达64个，数量比去年翻倍。数据显示，截至目前品牌直播场次同比已经翻倍，美妆、服饰、食品、家居、数码家电、汽车等行业纷纷加入，屡创直播销售纪录的美妆行业开播商家的数量同比增长超过200%。

淘宝天猫总裁蒋凡透露，今年天猫双十一将会新增1亿人参与，这些新增用户的主体将主要来自下沉市场，而聚划算将会是带动下沉市场用户深度参与天猫双十一的重要引擎。

可以预见，本次天猫双十一大促令市场对电商业务增长潜力充满期待，在加上淘宝天猫用户的稳步增长为营收保驾护航，双十一之后还有双十二，阿里巴巴下季度财报值得关注。