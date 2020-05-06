JD Wetherspoons：有望迅速恢复元气，股价守住上升趋势线





新冠病毒造成的封城意味着酒吧的营收一夜之间枯竭，但市场的广泛预期是，JD Wetherspoons在英国酒吧行业处于有利的地位，一旦该行业重新营业，有望很快恢复盈利能力。在封城之前，JD Wetherspoons的半年报显示，净债务与贷款工具与之前的业绩相似，而且管理层对流动性水平有信心。自那以后，为了帮助应对新冠疫情的冲击，JD Wetherspoons通过股票配售募集1.41亿英镑。该公司还采取了员工休假与取消分红的措施。JD Wetherspoons计划在6月或6月前后重新开业，但该计划能否实现很大程度上取决于英国政府在本周晚些时候将要宣布的解除封锁的策略如何。当各家酒吧恢复营业时将伴随着限制社交距离的规定。这将明显影响着酒吧的营收。英国公众对重新进入酒吧的心态也非常重要。如果公众对政府的解除封锁的策略信心不足，依然不愿光顾酒吧与餐馆，可能对该行业造成破坏。如果解除封锁需要经历漫长的时光，同样可能重创该行业。德国定于本月晚些时候重新开放餐馆与酒吧。美国一些州同样正计划重启经济中的该领域。这些重启经济活动的措施的效果如何对英国的重启计划具有重要的借鉴作用，值得密切关注。首相Boris Johnson的解除封锁策略同样至关重要。JD Wetherspoons取消于5月13日发布的交易更新报告。需要关注的价位：JD Wetherspoons的股价从新冠病毒爆发前的1540p左右下跌至3月低点494p，但在过去六周，自3月19日低点上升至周三高点920p，反弹了15%。该股股价4小时图继续受到其上升趋势线的支撑，并且交投于其50与100期均线上方。即时支撑位可见于910p趋势线支撑，然后是50期均线883p和4月24日低点800p。即时阻力位可见于4月30日高点1047p，然后是3月13日高点1117p。