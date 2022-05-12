日本蜡烛图形态举例及说明 - 嘉盛官网

什么是日本蜡烛图形态？

日本蜡烛图形态是出现于交易图表上的图案，为技术交易者用于预测价格后市走势，是寻找潜在新机会的得力工具。

在技术分析流派，研究市场时唯一要考虑的因素就是价格图表，通过观察近期波动，分析当前市场情绪并预测未来行为。

而图表形态提供了利用技术分析找到下单机会的一种方法。每种形态本质就是一种信号，曾是过去新趋势、反转走势或延续走势的先导。如果在图表上找到一种形态，可以判断未来是否发生同样的价格走势。

如果判断会，可以开立新头寸并尝试自交易中获利。

日本蜡烛图形态指南

外观 蜡烛根数 看涨还是看跌？ 反转还是延续？

十字星 1 中性 都有可能

陀螺顶 1 中性 都有可能

大阴线



大阳线

1 都有可能 延续

锤子 1 看涨 反转

倒锤子 1 看涨 反转

上吊线 1 看跌 反转

射日之星 1 看跌 反转

看涨吞噬 2 看涨 反转

看跌吞噬 2 看跌 反转

刺穿线 2 看涨 反转

乌云压顶 2 看跌 反转

镊子底 2 看涨 反转

镊子顶 2 看跌 反转

看涨孕线 2 看涨 都有可能

看跌孕线 2 看跌 都有可能

早晨之星 3 看涨 反转

黄昏之星 3 看跌 反转

白三兵 3 看涨 反转

三乌鸦 3 看跌 反转

上升三步曲 3 看涨 延续

下跌三步曲 3 看跌 延续







基本蜡烛图形态

我们先看两种经常出现且通常构成较大波动基础的蜡烛图形态，即十字星与陀螺顶，然后再查看主要看跌与看涨图表形态。

1. 十字星

当市场一段时间内的开盘价和收盘价基本（或完全）相同时，就出现了十字星。期间内的价格无论如何波动，最终多空双方力量相互抵消。

十字星的蜡烛图实体非常小，通常不到同期总区间的5%。

再看上下影线，判断十字星的种类：

如果实体上方带长上影线，是墓碑式十字星

如果实体下方带影线，是蜻蜓十字星

如果实体带长上下影线，是长腿十字星

如果完全没有影线，是一字线十字星

十字星本身并无多少必要信息，但若与其它信息结合，则可以变得大有用处。

举例来说。如果在上涨趋势中看到墓碑式十字星，则其长上影线表明最初的上涨行情或已延续，但短实体意味着空头在时段结束前占据上风，后市走势或逆转。

2. 陀螺顶

陀螺顶看起来很像长腿十字星，只是实体略宽。







陀螺顶的长上下影线表明市场时段内异常震荡，多头推高了市场而空头推低了市场，但最终无一方占据上风。

实体颜色没有任何意义，我们要看的是是否出现长影线与短实体。

陀螺顶通常为当前趋势势竭的信号。比如，在长期下跌趋势中空头或接近于全面控制价格，而出现陀螺顶意味着这种控制力度明显减弱。

看涨蜡烛图形态

看涨蜡烛图形态表明市场即将进入上涨趋势，主要有两种变形：反转形态和延续形态。

反转形态表明下跌趋势即将转折到上升趋势，而延续形态出现在上涨趋势中，可表明势能尚未放慢。

利用蜡烛图形态进行交易时，开仓前找到确认信号总是好的。形态并不是市场未来行为的保证，等待确认有助于降低趋势或延续形态落空带来的风险。

交易前确认的方式多种多样，比如等待所产生的趋势或延续形态启动，亦可切换到时间周期较短的图表，近距离观察当前价格走势。

看涨蜡烛图反转形态

技术交易者利用看涨反转形态预测下跌趋势可能结束以及反弹可能启动的点，这种形态通常出现在两个地方：下跌趋势的底部或下跌趋势后旋即出现的盘整期间。

在下单交易前还是一如既往等待确认信号。一个简单的确认动用是观察反弹是否开始形成。形成的形式可能是一根阳线或市场击穿阻力位。

接下来我们探讨一些主要的看涨反转形态。

1. 锤子形态

锤子形态是单根蜡烛图形态，由短实体和长下影线构成，上影线极短甚至没有，被视为即将看涨反转的信号。也就是说，如果在下跌趋势中看到锤子形态，市场或即将调头向上。

为什么这么说？因为空头在时段内将价格推动到新低但无力守住阵地，多头趁势反击，最终价格收在开盘价附近。

如果实体为阴线，则收盘价略低于开盘价

如果实体为阳线，则收盘价高于开盘价，则信号更强。

寻找锤子形态的要点是实体与影线的相对长度：影线须得比实体长两到三倍。

2. 倒锤子

倒锤子看起来是一把倒置的锤子，即短实体带长影线，下影线很短甚至没有。









顾名思义，期间价格走势与锤子形态相反。时段内先是多头占据上风，将价格带离下趺趋势，但未能守住成果，空头奋力将价格收于开盘价附近。

但空头亦无力收复下跌趋势，发出势能或即将生变的信号。

3. 看涨吞噬

看涨吞噬形态由两根蜡烛图构成。

第一根是阴线，构成下跌趋势的一部分（或下跌趋势后盘整期的一部分），随后出现的第二根是阳线且其完全吞没第一根，即市场低开低走但回到前期高点之上。









虽然时段开盘承压 – 开盘价低于前收盘价，但第二根看涨吞噬蜡烛图表明上涨动能强劲。上下影线应该几乎没有，市场收盘在期间高点处或附近，几乎没有低于开盘低点的时候。

技术交易者认为，卷土重来的买入信念应可带来新的上涨趋势。

4. 刺穿线

刺穿线和看涨吞噬蜡烛图很像，也由两根蜡烛图构成，预示市场向上反转。第一根是阴线，第二根是阳线。

但不同的是，阴线拥有长实体且不被第二根吞没。市场在阴线收盘价和阳线开盘价之间存在跳空下跌缺口，但之后反弹至前一时段的中间价（“刺穿线”）。









这仍是市场反转形态，只是这次空头完全占上风，直至第二个时段中途多头展开反攻。

5. 镊子底

镊子底由两根蜡烛图组成，看起来一模一样，只是第一根是阴线而第二根是阳线，两者最好都是短实体带长下影线。









两者下影线相等表明空头每个时段都发力推低价格都被多头击败，多头在第二时段打败空头，推动价格至开盘价之上。

镊子底看起来像一对镊子，很容易发现，但出现的频率不及不如本文中提到的其它形态。

6. 早晨之星

早晨之星是由三根蜡烛图构成，相当明确地揭示情绪的转变。

第一根是长阴线，表明正在延续下跌趋势

第二根实体很短，表明犹疑情绪正在破坏当前趋势

第三根是长阳线，显示反转形成









这三根中的核心在于中间那根，一般是陀螺顶，表明下跌趋势正趋于尾声。如果中间蜡烛图是十字星，则信号力度更强。

如果第三根向上穿越第一根的中间价，可确认早晨之星就位。

7. 白三兵

白三兵出现于急剧下跌趋势之后，是发生反转行情的最有力信号之一。

白三兵跟在长阴线之后，由三根阳线构成。第一根须得收在前蜡烛图区间的50%左右，第二根须得收在阳线的开盘价之上，第三根得是长阳线，表明上涨趋势进展良好。









随着买入动能蓄力，阳线的实体应当一根长过一根。

上涨延续形态

上涨延续形态对探知当前上涨趋势是否仍然拥有动力大有助益。

举例来说。如果希望买入正在反弹的欧元/美元，但担心其可能回撤，此时延续形态就是当前趋势并未结束的信号。

以下是几个可以帮助到大家的形态例子。

1. 大阳蜡烛

趋势完好健康的一个最简单信号就是大阳蜡烛图。

孕线不难找，因为时段开盘报在最低点而收在最高点，所以无上下影线。









大阳线中多头几乎掌控全局，实体越长，控制力越强。

2. 看涨孕线

看涨孕线由两根蜡烛图组成：

长阴蜡烛 完全由前蜡烛吞没的短阳蜡烛









如果在下跌趋势中看到看涨孕线，可能是反转信号，但在上涨趋势中则被视为延续形态。

在孕线中，第一根蜡烛呈现的强势抛压让步，多头入市，未能推高价格但止住了跌势。上涨动能蓄力，或重拾或形成上涨趋势。

3. 上升三步曲

上升三步曲较为复杂，由5根蜡烛构成，乍看之下是可能反转的样子。

上升三步曲中第一根蜡烛是长阳，然后跟着出现三根实体较小的阴线，且须得全部落在第一根蜡烛的开盘价与收盘价形成的范围之内，最后是一根阳线，将价格带回到第一根蜡烛的收盘价上方。









空头连续三个时段发起进攻，但失之力量，未能吃掉第一期的涨幅。随着多头回归，轻松打败空头，重拾最初的上涨势头。

看跌蜡烛图形态

看跌形态预示即将展开下跌行情。

和看涨形态一样，看跌形态有两种类型：反转与延续。只是反转预示反弹的终结与下跌趋势的启动，而延续形态暗示现有跌势尚未结束。

请谨记，对看跌形态进行交易之前等待确认。确认下跌趋势的一个简单方法是寻找紧接着形态出现的强劲阳线，或按兵不动，直至市场击穿关键支撑区域。

看跌反转形态

蜡烛形态的一个用处之一就是通常其完全相反。看跌反转形态通常为看涨反转形态的颠倒版本，一般暗示向下反转，反之亦然。

接下来我们探讨几个上述看涨形态的对手看跌形态。

1. 上吊线

上吊线和锤子形态完全一致，只是出现在上涨趋势的末端。和锤子线一样，上吊线预示即将反转，不过预示着上涨趋势或即将反转，进入下跌市场。









空头在时段内推低产品价格，之后被多头击败，但多头未能收复反弹行情，表明动能或即将转变。

2. 射日之星

如果我们在上涨趋势中看到倒锤子形态会怎样？

这个形态即为射日之星，也是潜在向下反转的信号。射日之星的走势和倒锤子形态一模一样，先是延续反弹，后被空头击败。因为这个形态发生于上涨趋势的顶部，接下来价格可能反转。









我们一样可能需要等待更多阳线出现，才能确认新的行情启动，再行介入。

3. 看跌吞噬

看跌吞噬由一根阳线紧跟一根阴线构成，而且第二根完全吞没第一根蜡烛。









第二个时段情势突变，高开后空头迅速占据上风，随着空头越积越多，抛盘增加而买盘减少，标志着潜在新跌势的启动。

和看涨吞噬形态一样，第二根蜡烛的上下影线最好很小或没有。

4. 镊子顶

镊子顶形态中两根一模一样的蜡烛出现于上涨趋势的顶部（只不过第一根是阳线而第二根是阴线），最好两者都是短实体加长上影线。









多头两次试图推动价格创下新高但两次均以失败告终，第二次失败后价格回落至第一根蜡烛的开盘价。这样对称的走势暗示动能正在减弱，可能即将向下反转。

镊子顶可能出现于目前尚未形成趋势的市场中，仍被视为看跌信号，只是力度不及出现于上涨趋势中。

5. 乌云盖顶

和刺穿线一样，乌云盖顶形态由两根蜡烛构成。

第一根是阳线，表明动能向上，第二根是阴线，开盘价高于第一根的收盘价，但随后下滑并超过其中间价。前一时段的乐观情绪消失不见，也是“乌云”之名的来由。









第二根蜡烛的影线越短，发出的信号越强。

6. 黄昏之星

黄昏之星与早晨之星正好相反。

黄昏之星只有第一根和第三根蜡烛不同于早晨之星，中间的那根仍是陀螺顶或十字星，是阴是阳则不重要。但第一根是阳线，而第三根是阴线。









市场在第一个时段延续反弹之势，到了第二个时段犹豫不决，到第三个时段随着越来越多的交易者了结多头，而空头开立头寸，价格展开回撤

7. 三乌鸦

三乌鸦是白三兵形态的对手看跌形态，规则也与看涨版本完全相反，即三根阴线后跟着一根长阳线。

请谨记：

第一根阴线须得收在阳线一半的位置附近

第二根蜡烛须得收于阳线开盘价下方

每根阴线实体须得一根长于一根









如果上述三个标准有一个不满足，则很可能不是三乌鸦。

看跌延续形态

我们要讨论的最后一组形态是预示下跌趋势延续的形态。再说一次，这些形态与我们上文所述的三种看涨变体完全相反。

1. 大阴蜡烛

大阴线是没有任何影线的阴线，其开盘价为时段最高点，收盘价在时段内最低点。









在下跌趋势中出现的大阴线可靠地展示下跌趋势势强。

2. 看跌孕线

看跌孕线中，先是一个长阳线，然后是一根实体较小的阳线且完全落在第一根长阳线的开收价内。









第二个时段多空双方展开搏斗，争取控制权。多头试图延续第一个时段的动能但未得，反而是空头推低价格，但也无力取得太多阵地。

看跌孕线和其看涨版本一样，通常被视为即将展开下跌趋势的信号。如果在当前下跌趋势中出现看跌孕线，表明下跌趋势延续，而出现在上涨趋势中则暗示价格可能反转。

3. 下跌三步曲

下跌三步曲由5根蜡烛构成：

一根长阴线，组成下跌趋势的一部分 三根实体较小的阳线，悉数落于第一根蜡烛的范围内 接着重拾跌势，出现一根长阴线









本质上是空头卷土重来，再度推低市场，期间多头在三个时段内占据上风，但无力聚集足够的动能打破第一根蜡烛的开盘价。

蜡烛图常见问题解答

哪个蜡烛图形态最可靠？

没有任何一种蜡烛形态具备最可靠的特质，只是有些形态在预测价格走势方面比较稳定。在本文中谈到形态中，白三兵和三乌鸦通常被视为最可靠。

这也不难理解 – 这两个形态在完成之前就已走出相应的行情。

蜡烛形态是否有效？

蜡烛形态确实有效 – 只是并非百分之百有效。有些形态比较可靠，但无论选择用哪种形态，都应牢记确认信号并使用止损单，此举有助于降低形态失效时的风险。

蜡烛图形态有多少种？

我们在本文探讨了22种蜡烛图形态，但没有讨论到的还有无数种。不同的技术交易者使用不同的形态，而且总会有新的形态面世。但如果是新手，可能最好的做法是聚焦一些标准形态，然后再举一反三。

如何在日内交易中运用蜡烛图形态？

蜡烛图形态在日内交易中的运用和在其它形式的交易中的运用差不多 – 在市场上找到一种形态，确认随后的走势，再开仓。日内交易者倾向于在时间周期较短的图表上寻找机会，但其它原则一致。

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