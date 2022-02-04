ISM制造业通胀分项指标远高于预期- 嘉盛集团官网

在欧洲，用于观察制造业与服务业活动的最主要的指标被认为是Markit制造业PMI，其于每月20号前后公布初值，于每月1日发布终值。但在美国，相应的指标被认为是ISM制造业PMI。美国1月表面ISM制造业PMI报在57.6，高于57.5的预期值。但表面ISM制造业PMI低于58.7的前值，主要原因是新订单分项指标低于61的前值，报在57.9。然而，市场清楚美联储眼下真正关心的是通胀分项指标。1月ISM制造业物价指数报在76.1，高于68.1的预期值和68.2的前值。

不要忘了，美联储主席鲍威尔在FOMC新闻发布会上密集谈论通胀与3月加息的可能性。他指出，“FOMC有意在3月会议加息”，以及“我们在供应链问题上没有取得进展”。而在过去几天里，不少于4名美联储成员谈到3月加息。其中费城联储主席Harker甚至暗示，如果通胀再度飚升，存在加息50个基点的可能性。当然，他只是提到可能性而非言之凿凿。

欧元/美元从2021年5月以来一直处于下降通道中，一度于11月底下破此通道，之后横盘回到通道内，只在2022年1月中旬向上测试。2021年12月到2022年1月期间的横盘区间基本落在1.1235 - 1.1375（请看下图绿色线）。该货币对于1月27日下破前述通道与11月24日低点1.1186，但于1月28日形成十字星、1月31日构筑长阳线，早晨之星形态成形，暗示后市向上反转。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元4小时图的水平阻力位就在当前价位上方不远处的1.1274，接下来50天均线与1月14日高点到1月28日低点行情的50%回档位相汇的1.1302/1.1305附近、前述行情的61.8%回档位1.1345附近，先后构成阻力。下档支撑位有1.1173下方的水平支撑、近期低点1.1121。如果攻破，下看1.1105，即2021年11月24日低点到2022年1月14日高点行情的127.2%扩展位。

来源: Tradingview, Stone X

美国通胀始终居高不下，而美联储正在关注通胀将开始回撤的线索。1月ISM制造业PMI表面数字低于12月读数，但其通胀分项指标高于前值。这个指标没能如美联储愿，美联储还要从其它方面寻找通胀回落的信号。

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