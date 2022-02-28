西得州原油有望涨至109？ - 嘉盛官网

如果油价确实回撤，也不代表后市不能走高，还是有可能摸至109附近的双底目标。

2022/2/28 17:20:00

随着俄罗斯全面入侵乌克兰，西得州原油创下2014年以来最高点100.50。油价今天从低点到最高点的幅度超过8.5%，此后回落且当天收盘仅斩获0.35%的涨幅。但回落并不意味着后市失去高位，反而甚至可能攻克100.50。毕竟，欧洲有30%的原油供应来自俄罗斯。交易者本来担心西方国家就俄罗斯对欧能源输送进行制裁，结果宣布的措施目前看来完全与能源无关。今天的日图K线因此呈现“听传闻买进、见事实沽出”的行情，即价格冲高回落。

另请注意，美国和伊朗的核协议可能很快恢复，从而解除对后者石油出口的制裁。如果协议恢复，伊朗可供应市场100万桶/天的原油。如果西方国家切断俄罗斯原油供应，伊朗的出口可能恰逢其时。

“听传闻买进、见事实沽出”行情表现在日图K线上就是“射日之星”形态，是单根K线反转形态。即，当天价格低开高走创下新高后调头向下并收于开盘价附近，表明第二天可能继续下跌。

来源: Tradingview, Stone X

 

但油价后市可能下跌几天不意味着将不会冲高。请注意，RSI与价格背离，增加了短线回撤的可能性。但下方支撑位丰富，或带动价格调头向上。第一支撑位在218日以来低点89.04如果高点暂时就位，那么下个支撑位在2021122日低点到今天高点行情的38.2%回档位85.97附近，其略高于双底形态颈线突破位85.39。再往下的支撑位在50天均线83.94

来源: Tradingveiw, Stone X

 

 

上方阻力位似乎较为遥远，在今天高点100.50。另外，长期水平阻力位和20211025日高点到122日低点行情的161.8%扩展位也落在该区域。如果攻克这些价位，或极大地拓展上涨空间，目标20146月高点107.65和双底目标109附近。如果站于其上，价格可以涨至20138月以来高点。

日图K线形成射日之星反转形态，后市或许回落。如果价格确实回撤，也不意味着不能在之后冲高，还是有可能上攻双底目标109附近。如果俄罗斯原油供应被切断，油价应该可以上涨。但请注意伊朗核协议方面的进展。如果伊朗恢复对市场的原油供应，可能导致价格回撤。请留意价格可能休整甚或反转的技术点位。

 

 

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