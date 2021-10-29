美元/俄罗斯卢布准备好反弹了吗?

美元/俄罗斯卢布持续走低，但货币对自2020年1月低点至2020年3月高点上行之61.8%斐波那契回档强劲支撑反弹。

通胀与利率

10月6日，俄罗斯新发9月通胀报告显示，通胀年率增长7.4%，预计增长7.1%，8月年率增长6.7%。该增速报于2016年6月以来最高水平。而16天后，俄罗斯央行试图通过将利率上调75个基点至7.5%来遏制通货膨胀。此前市场预期的加息幅度仅为50个基点。

原油和OPEC+

俄罗斯是世界最大能源出口国之一。因此，石油和天然气价格的上涨势必会推高俄罗斯卢布。鉴于当前能源供应短缺问题，许多欧洲国家即将面临更寒冷冬天的到来，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)已接到增加供应填补欧盟天然气储备的指令。供应上升等于价格走低。此外，OPEC+将于11月4日召开会议。油价现稳定在80美元-85美元之间。美国总统拜登要求欧佩克增产以拉低价格。目前高企的油价和拜登要求是否足以让欧佩克增产?增产的话，供应增加，价格将随之推低 (理论上也会拉低卢布)。

新冠疫情

与此同时，俄罗斯新冠病毒感染人数正在上升，每天新增病例和死亡人数都达历史最高水平。普京下令10月30日到11月7日一周不工作。此外，学校和餐馆将关闭(外卖除外)。此举可能导致经济增长和通胀双双放缓。俄罗斯将于周三揭晓10月通胀报告。预期7.2%，低于9月的7.4%。这个数据涵盖期不包括长达一周的商业停摆。俄罗斯央行要到12月17日才会再次召开会议；因此，在做出是否加息的决议之前，央行能看到10月和11月(涵盖停摆期)两份通胀数据。

美元/俄罗斯卢布5月6日下破长线对称三角74.70，此后一直到10月15日前都于71.50-73.80区间震荡。货币对下穿区间，但跌势于2020年1月20日低点至2020年3月18日高点上行之61.8%回档69.28附近暂停。水平支撑位在68.035。多头将寻于此区间买入。水平阻力位在71.55，然后是4月6日以来下斜趋势线73.00附近，200天均线在73.79。美元/俄罗斯卢布与原油高度负相关。当前相关系数-0.93。系数低于-0.80则表明负相关性非常强烈。(-1.00则两者完全负相关)。因此，若原油价格回落，美元/俄罗斯卢布将走高，反之亦然。

来源：Tradingview, Stone X

美元/俄罗斯卢布持续走低，但货币对自2020年1月低点至2020年3月高点上行之61.8%斐波那契回档强劲支撑反弹。如果下周新发俄罗斯通胀报告走弱，货币对可能继续上扬。还有，别忘了下周的OPEC+会议。由于美元/俄罗斯卢布与石油之间存在强烈负相关，如果OPEC+决定增产，那么油价应声推低，美元/俄罗斯卢布应于日线图走高。

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