美元/离岸人民币有望展开数月之久的反弹？- 嘉盛官网

如果参考当前（与预期中的）利差，人民币看起来高估，尤其是置于挥之不去的成长关切和地缘政治风险的环境之中。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/3/16 19:57:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

人民币汇率昨天创下3个月最低点并且波动性不断上升，作为受到严格控制的货币来说并不寻常。至于背后的驱动因素，包括已经持续了一段时间的成长关切，还有中国人民银行本周出人意料地没有进一步降息和连续第二天将中间价设置在低于市场预期的水平，以及新冠病例数激增困扰数百万人。

 

 

 

离岸人民币汇率因此低于在岸人民币，表明交易者认为人民币汇率可能进一步贬值 至少短期内可能进一步下跌。另外，在岸与离岸汇率差在周初创下9个月最高点。

而中国也在被卷入俄罗斯发动的乌克兰战争当中，一方面带来西方国家制裁的前景，另一方面带来军事援助成本，所以进一步加深成长关切。不过同样值得注意的是，人民币并不只是兑美元上涨。过去三个月里，人民币兑所有货币（总体）都在上涨

 

人民币是否已现重要拐点？

下图呈现的多个要点指向美元/离岸人民币可能展开持续数月的反弹行情。第一个要点，2015年，当时中国人民银行贬值人民币，推动美元/离岸人民币暴涨至6.3上方，事后来看属于长达4年反弹行情的一部分。2018年（美国前总统特朗普发动贸易战期间）美元/离岸人民币回撤至6.3并围绕该关键价位震荡数月之久，之后随着人民币再度贬值而大举冲高。

 

 

 

但请注意这次的势能一直非常温和，美元/离岸人民币缓慢走向（但尚未到达）6.3，然后自该关键价位反弹。顺便一提，此次反弹就始于俄罗斯卢布崩盘以及西方国家严厉制裁俄罗斯寡头和部分银行之后。

接下来是第二点。MSCI中国成长指数与美元/离岸人民币之间存在着饶有趣味的（倒置）相关性。据MSCI描述，前述指数“捕捉在中国股市上展现整体成长风格特征的大盘股和中盘股”。

 

利差表明美元/离岸人民币有上涨潜力

 

 

上图蓝色线条表示MSCI中国成长指数的年率百分比变化，并前移3个月，应可作为美元/离岸人民币的领先指标。该指数在2021年上半年筑底，此后领先于美元/离岸人民币加速上扬。鉴于美联储现进入积极加息周期，中美2年期债券收益率已收缩至20212月以来最低点。所以我们有理由认为，美元/离岸人民币后市上涨可期。

 

美元/离岸人民币回撤，等待FOMC会议

美元/离岸人民币持续3天的反弹探入200天指数移动均线与月图第二中枢阻力位，此后触顶回落并窄幅波动，等待今天的FOMC会议决策。市场广泛预测美联储今天加息25个基点，如若出现略微温和/谨慎性加息，美元/离岸人民币失望之下可能进一步回撤。到时我们将寻找支撑位/低点上抬的做多结构证据。

 

 

而如果美联储强硬式加息，美元/离岸人民币本周低点或已就位，后市第一步上看6.4200并且暂时受制于该潜在中枢价位。如果攻克6.4240，可能打开上攻6.500的空间。到时我们将扩大视野，观察2月低点是否确实数月低点。

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 离岸人民币 美元/离岸人民币 中国 yuan 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

投资者希望疲弱的中国增长数据能带来刺激加码（富时中国A50指数、人民币） 嘉盛集团官网
Matt Simpson
四月 22, 2022 03:18 上午
    黄金预测：金属下跌但前景乐观
    Fawad Razaqzada
    五月 24, 2023 08:23 上午
      一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
      Matt Simpson
      五月 22, 2023 01:33 上午
          挪威央行对加息踩下刹车
          一月 26, 2023 03:18 上午

            StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

            因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。