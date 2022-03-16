美元/离岸人民币有望展开数月之久的反弹？- 嘉盛官网

人民币汇率昨天创下3个月最低点并且波动性不断上升，作为受到严格控制的货币来说并不寻常。至于背后的驱动因素，包括已经持续了一段时间的成长关切，还有中国人民银行本周出人意料地没有进一步降息和连续第二天将中间价设置在低于市场预期的水平，以及新冠病例数激增困扰数百万人。

离岸人民币汇率因此低于在岸人民币，表明交易者认为人民币汇率可能进一步贬值 – 至少短期内可能进一步下跌。另外，在岸与离岸汇率差在周初创下9个月最高点。

而中国也在被卷入俄罗斯发动的乌克兰战争当中，一方面带来西方国家制裁的前景，另一方面带来军事援助成本，所以进一步加深成长关切。不过同样值得注意的是，人民币并不只是兑美元上涨。过去三个月里，人民币兑所有货币（总体）都在上涨。

人民币是否已现重要拐点？

下图呈现的多个要点指向美元/离岸人民币可能展开持续数月的反弹行情。第一个要点，2015年，当时中国人民银行贬值人民币，推动美元/离岸人民币暴涨至6.3上方，事后来看属于长达4年反弹行情的一部分。2018年（美国前总统特朗普发动贸易战期间）美元/离岸人民币回撤至6.3并围绕该关键价位震荡数月之久，之后随着人民币再度贬值而大举冲高。

但请注意这次的势能一直非常温和，美元/离岸人民币缓慢走向（但尚未到达）6.3，然后自该关键价位反弹。顺便一提，此次反弹就始于俄罗斯卢布崩盘以及西方国家严厉制裁俄罗斯寡头和部分银行之后。

接下来是第二点。MSCI中国成长指数与美元/离岸人民币之间存在着饶有趣味的（倒置）相关性。据MSCI描述，前述指数“捕捉在中国股市上展现整体成长风格特征的大盘股和中盘股”。

利差表明美元/离岸人民币有上涨潜力

上图蓝色线条表示MSCI中国成长指数的年率百分比变化，并前移3个月，应可作为美元/离岸人民币的领先指标。该指数在2021年上半年筑底，此后领先于美元/离岸人民币加速上扬。鉴于美联储现进入积极加息周期，中美2年期债券收益率已收缩至2021年2月以来最低点。所以我们有理由认为，美元/离岸人民币后市上涨可期。

美元/离岸人民币回撤，等待FOMC会议

美元/离岸人民币持续3天的反弹探入200天指数移动均线与月图第二中枢阻力位，此后触顶回落并窄幅波动，等待今天的FOMC会议决策。市场广泛预测美联储今天加息25个基点，如若出现略微温和/谨慎性加息，美元/离岸人民币失望之下可能进一步回撤。到时我们将寻找支撑位/低点上抬的做多结构证据。

而如果美联储强硬式加息，美元/离岸人民币本周低点或已就位，后市第一步上看6.4200并且暂时受制于该潜在中枢价位。如果攻克6.4240，可能打开上攻6.500的空间。到时我们将扩大视野，观察2月低点是否确实数月低点。

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