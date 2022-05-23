美国制造业数据骤降，其它经济领域也将步后尘？ - 嘉盛官网

制造业数据的大幅下降是否意味着其它经济领域未来的增长也将放慢？

2022/5/23 12:59:00

美国在上周初开始发布对制造业5月表现的评估报告，第一批区域制造业前景指标包括纽约联储制造业指数和费城联储指数，两者远差于预期。前者表面读数-11.6，预期值17，前值24.6，且物价支付分项指标自86.4下跌至73.7。后者更受关注，表面读数2.6，预期值16，前值17.6。物价支付分项指标同样下跌，自84.6跌至78.9。另外，就业分项指标自41.4跌至25.5。制造业数据是人们看到经济活动增加或减少的第一阶段，通常领先于其它市场数据。那么，前述制造业数据的大幅下降，是否意味着其它经济领域未来增长也放慢？

美元指数似乎给出了肯定的答案。一般而言，股指与美元反向波动。即，当股市下跌，美元倾向于上涨。但在周三标普500指数和纳斯达克100指数跌逾4%时，美元指数仅斩获0.5%的涨幅。是因为美元交易者担心经济增长放慢与滞胀吗？到了周四，股市再度收低时美元指数继续下跌，跌幅1%，且回到疫情期间高点102.98下方，周图似将走出6周中第一根阴线。

来源: Tradingview, Stone X

 

与美元指数几乎100%反向波动的欧元/美元，上周同样与美元指数背道而驰，如果收上1.0544，或形成看涨吞噬K线。周图第一阻力在37日当周以来低点1.0806附近，攻克的话可望涨至2022年高点到上周低点行情的38.2%回档位1.1113附近。但如果美元指数继续走高，则欧元/美元理所当然承压下挫。下档第一支撑位在上周低点1.03492017年低点1.0340也在附近。如果攻克，或一马平川跌至平价，那是下个心理整数关口。

来源: Tradingview, Stone X

 

美国制造业数据是否将继续描绘出经济正在恶化的画面？本周将披露里奇蒙德联储与堪萨斯联储制造业指数以及5月标普全球综合PMI。如果实际结果弱于预期，或刺激交易者担心经济放慢或衰退，并持续沽出美元指数。

 

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