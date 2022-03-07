DAX正走向熊市？ - 嘉盛官网

DAX交投于修正区域且似乎蓄势进入熊市。可以守住支撑位吗？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/3/7 15:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

2月下跌6%之后，DAX本周似乎将收低逾5%。该指数自近期高点跌逾10%后落入修正区域，而且向下虎视眈眈，似乎不日将进入熊市。

DAX1月高点下跌16%，尚未达到自近期高点下跌20%的熊市标准，但眼下基本面与技术面看起来都利空。

基本面

德国高度依赖俄罗斯能源。西方国家的制裁目前还没有涉及能源领域，但因为购买商避开俄罗斯能源出口，市场担心供应中断。大宗商品价格因此全面飚升，其中天然气价格现在的水平达到去年此时的10倍。高企的能源价格可以直接转化为成长放慢、通胀上涨，形成所谓的滞胀。

各方再度于白俄罗斯展开和谈，无人期待迅速和解。而此时俄罗斯继续不断地轰炸乌克兰、西方国家不断加码制裁。

 

技术面

DAX年初以来形成系列下降的高点和低点，目前交投于陡峭的下降趋势线下方。该股指也交投于50100期简单均线下方，并且前者最近下穿了后者，发出看跌信号。另外，RSI处于超卖区域之外，且表明价格扩大跌幅。

DAX今天跌至20212月低点13650，此文发稿时守住了支撑位。但如果失守，股指可能跌至2021年低点13250

 

 

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