美元指数盘整，美元/瑞郎是否跟风？ - 嘉盛官网

美元指数昨天创下2002年12月以来最高点104.18，但4月28日以来其实一直围绕着2017年高点103.82横盘整理，日图RSI因此缓解了指数自4月21日100附近飚升至103.82造成的超买状态，回到了中性水平。美元指数如果确实打破盘整区间，上档无阻力，直至2002年9月以来水平阻力位105.41。支撑位在5月5日低点102.35。请注意下图的底部显示美元指数和美元/日元相关系数为+0.95，非常接近于读数为+1.00所显示的两种交易产品的完美正相关性。所以，没办法交易美元指数的交易者或可以美元/瑞郎代之。

来源: Tradingview, Stone X

美元/瑞郎周图已自2019年5月高点1.0226下跌至2021年1月低点0.8757，随着市场开始谈论美国通胀及加息可能性而启动涨势。请注意，瑞士央行在疫情期间降息至-0.75%，该国基准利率目前仍处于超级低的水平。美元/瑞郎在随后的一年里开始构筑上升三角形，上轨水平趋势线落在0.9472，形态突破后的目标为突破位加上三角形高度，本例中在1.0175附近。美元/瑞郎在4月19日站上三角形的上轨趋势线后一骑绝尘，但在逼近1.00之际是否准备盘整甚或回撤？请注意周图上的RSI处于超买状态，表明价格或准备修正。

来源: Tradingview, Stone X

美元/瑞郎日图可以更清晰地展现其4月19日以来走势的强劲，目前似乎就停在平价下方。1.00现构成关键的心理整数阻力，如果攻克，可望涨至上文提到的2019年5月以来高点1.0226。但请注意，日图RSI同样处于超买状态。如果价格确实回撤，可能先后下看盘中支撑位0.9800、5月5日以来低点0.9709和水平突破位0.9439。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数和美元/瑞郎之间存在非常强的正相关联系。在美元指数止步于近20年高点之际，美元/瑞郎受制于1.00下方不远处。美元/瑞郎将继续上攻上升三角形的突破目标吗？这个问题的答案关键在于能否突破平价，当然，还有美元指数的后市走势。

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