需求关切打压铁矿石价格- 嘉盛官网

中国封锁管控措施引发需求担忧，于周一重创大宗商品，也带来全球成长放慢的前景，打击全球股市。

铁矿石也未能免于动荡，价格追随中国不锈钢期货下跌，当天跌幅高达11%。但中国政府周二誓言为经济提供支持，帮助铁矿石价格在周二收复周一大部分失地。

铁矿石价格徘徊于关键阻力位下方，面临“生死”抉择，市场现在需要判断其延续上涨趋势抑或扩大自月初创下10个月高点以来的跌势。

铁矿石价格日图处于上涨趋势中，只是当前在回调。如果回落至11月低点以来的上涨趋势线，视乎其到达速度，后市或下探760-780区间。

铁矿石价格周一下破883.2支撑位并确认双顶形态，如果该形态成立，目标在813附近。但价格昨天尝试反击883.2，所以该位依然是值得重点关注的水平。

如果站上883.2，双顶形态失效，届时交易者可以观察其是否可以构成有效支撑，再行判断是否有做多的机会。

我们可以在铁矿石价格小时图上看到，昨天的高点落在38.2%回档位，就在883.2下方不远处。而昨天的反弹动能也弱于预期，表明看涨势能正在减弱。价格目前正于潜在上升楔形形态内向上盘整。

我们现正寻找在临近阻力位附近或临近阻力位下方形成看跌反转形态的证据。如果下破856，可视为下跌趋势延续，重新下看双顶形态的目标813附近，且780和800也可能进入空头的视线。

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