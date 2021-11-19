通胀恐慌打击新兴市场货币- 嘉盛集团官网

美元强势不改，新兴市场压力不减

2021/11/19 13:28:00

本周早些时候匈牙利央行加息30个基点，至20152月以来最高点2.1%，那是连续第6次加息。交易者对匈牙利今后有必要继续加息的担心，导致美元/匈牙利福林周二在324.00附近创下20205月以来最高点。10CPI6.5%。周三形成射日之星K线形态，但周四到目前为止没有任何跟风盘。

来源: Tradingview, Stone X

 

南非央行周四加息25个基点，至3.75%，而市场预期为保持利率在3.5%不变。这是南非3年中首次加息，首要理由是通胀风险。美元/南非兰特在15.76附近创下202011月初以来最高点。

来源: Tradingview, Stone X

 

虽然通胀率接近20%，土耳其央行周四还是正如我们在周初所讨论的那样降息100个基点，将基准利率从16%下调至15%。通胀目标是5%。请注意，土耳其央行如今的做法是非常规操作，降息的理由是总统不喜高利率。土耳其央行的货币政策委员会表示，通胀属于暂时现象，将在12月会议评估结束降息的可能性（当然前提是总统允许）。市场认为今后有更多降息的预测，推动美元/土耳其里拉创下史上最高点，本周涨幅接近12.5%

来源: Tradingview, Stone X

 

因为通胀率创下201712月最高点，墨西哥央行上周加息25个基点，至5%。美元/墨西哥比索在113日测试了20.9821的水平阻力位但以失败告终，周四再度上攻该位，目前交投于20.7385附近（并且正在形成上抬的高点和低点）。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美元近期的强势也不利于新兴市场的局势。美元走强令新兴市场货币贬值，推升国外商品的购买成本。如果美元（因为通胀上升预期和加息预期）保持强势，新兴市场的压力可能源源不断。但若在其它条件保持不变的情况下（非美）央行加息预期升温，或一定程度减轻新兴市场的压力。

 

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