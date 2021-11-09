通货膨胀和墨西哥央行：美元/墨西哥比索

周二通胀数据或将决定墨西哥央行周四加息幅度是25个还是50个基点。

墨西哥将于周二公布10月通胀数据。9月通胀报于6.00%，为4月以来的最高水平。预期10月通胀同比6.17%，而核心通胀5.17%，9月为5.92%。9月的5.92%是自2021年11月以来最高水平!今年早些时候，墨西哥央行认为通胀率将在今年年底趋近其3%目标利率。现在，他们已经不是那么乐观了。

自5月份开始将利率自4%上调至现在的4.75%以来，墨西哥银央行一直在努力控制通货膨胀。在上次9月30日会议上，央行表示，尽管他们预计通胀是暂时的，但其带来的“冲击可能会对价格成形过程和通胀预期构筑风险。为了将通胀率带到3%目标内，加息是必要的。”迄今而言，央行举措并未减缓通胀升温。由于通胀率走高，预计央行将再次加息25个基点。不过，如果周二通胀率高于预期，一些人认为墨西哥央行可能会最高加息50个基点!

自9月下旬以来，美元/墨西哥比索就像坐过山车一样起伏不定。货币对穿透2020年6月30日以来水平阻力和长期下斜趋势线。美元/墨西哥比索继续走高，并测试3月24日阻力位20.9697，但遭拒。汇价重回汇聚了前阻力、下斜趋势线50和200天均线的20.21附近。支撑守住，美元/墨西哥比索在上周FOMC会前走高，再次测试3月24日高点。货币对站上阻力上方几个点位置，达成20.9736高点。但随着鸽派缩表声明发布，货币对直线推低，当天构筑外包反转线。美元/墨西哥比索此后再未回望。货币对再次逼近近期支撑位略上方的50天均线20.2830。

来源：Tradingview, Stone X

240分钟时间轴上更容易观察到美元/墨西哥比索的过山车行情。货币对目前交投于20.3034附近10月26日低点至11月3日高点上行之78.6%回档。下个支撑位在200天均线20.1984,10月26日低点20.1194，以及心理整十数位支撑20.000附近长期下斜趋势线。下方还有两个需要重点关注的水平:

日线图上，19.5481-19.8684之间存在一个长期支撑区，价格曾多次测试但未能跌穿。请留意这一区域 ! 如果价格下穿20.1194点，将构筑双顶。双顶目标为下穿点+形态高度，即19.23附近，此处远低于长期支撑区，也是2020年3月以来最低水平。

来源：Tradingview, Stone X

如果美元/墨西哥比索守住10月11日低点，短线阻力位在上方20.5038，然后是11月3日高点20.9791。

周二通胀数据或将决定墨西哥央行周四加息幅度是25个还是50个基点。如果加息50个基点，汇价或落在前支撑区，并朝着双顶目标迈进。但若只加息25个基点，或是更糟，根本不加息，则要警惕“买谣言，卖事实”行情，若落实，价格或很快重回11月3日高点之上。

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