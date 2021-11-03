股指聚焦：标普500指数- 嘉盛集团官网

周二是FOMC有望宣布将开始减码其量化宽松计划的前一天。正如我们在FOMC前瞻报告中所说，美联储目前每月购买800亿美债、400亿MBS。有一种建议的收缩节奏是将美债和MBS分别减少100亿美元和50亿美元。按照这种节奏收缩，可以达到鲍威尔之前所述缩表可能在2022年年中之前完成的目标。标普500指数在4635附近创下历史高点，该位略高于9月3日高点到10月1日低点行情的127.2%扩展位。但如果FOMC宣告缩表，标普500指数还能延续涨势吗？

来源: Tradingview, Stone X

如果声明较预期强硬

如果美联储的立场较预期强硬（比如加快缩表节奏，或者提到加息时间表），则标普500指数可能回撤。如果回撤，下档第一个支撑位在9月3日高点的上破位，即4551，接着是50天均线所在的4467.9、水平支撑位4431.8、10月1日低点4272.2。请注意，在FOMC会议召开前夕，标普500指数的RSI正进入超买区域，表明价格可能准备回调。另外，标普500指数日图已形成看跌shark harmonic形态，也是指示价格可能准备走低的信号。

如果声明较预期温和

如果美联储的立场较预期温和（比如很快将缩表但不提收缩的节奏），则标普500指数或冲高。如果上涨，上档第一个阻力位在长期上斜楔形的下轨趋势线，即4660附近，然后是由前述楔形的上轨趋势线、9月3日高点到10月低点行情161.8%扩展位相汇而成的阻力带。

如果声明符合预期

如果美联储立场中性（比如宣布缩表、缩表节奏缓慢、缩表将在2022年年中结束），则股市可能得到买盘青睐。“符合预期”的声明不能赋予处于高位的标普500指数止步不前的理由。

不要忘记定于周五公布的美国10月非农就业报告。美联储下次会议将在12月15日召开，届时也会公布新的《经济预测摘要》报告。也就是说，从现在开始到下次会议召开期间，美联储还能多看到两份就业报告。如果在下次会议召开之前就业（或通胀）下降，美联储踩下缩表刹车的可能性总是存在。如果暂停缩表，有望推动股指再度上涨。

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