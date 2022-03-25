股指聚焦：Russell 2000指数测试狭窄阻力带 - 嘉盛官网

相比道指或标普500指数等较大的竞争对手，Russell 2000指数由市值较小的股票组成，对市场的影响力较弱，亦可由此推论对其竞争对手的影响力较小。也就是说，Russell 2000指数带动对手股指上涨的能力不足。所以，该股指今年迄今以下跌8%的表现落后于道指和标普500指数也就不意外了，后两者的跌幅分别为4.9%和5.7%。

对于短线交易者来说更重要的是，Russell 2000指数目前测试由四种不同类型阻力组成的狭窄阻力带：

11 月 -2 月跌势的 38.2% 回档位 2106

100 天指数移动均线（下图紫色线）自 12 月以来始终构成阻力，目前落在 2106

前阻力落在 2 个月区间上轨 2100 附近

11 月历史高点以来的下跌趋势线阻力目前落在 2070 附近

来源: TradingView, StoneX

这本质上代表四种不同类型的技术分析指标都表明，Russell 2000指数在2100附近遇阻的几率上升，也就是在该区域构筑短线顶部的可能性上升。如果价格确实自此调头向下，后市最值得关注的价位将是2个月区间的下轨1925附近。

与此同时，如果多头能够凝聚足够的力量击穿2100附近的阻力带，则透露出买盘实力不俗的信号，后市或继续上涨，目标为50%回档位、61.8%回档位，甚至78.6%回档位，它们分别落在2175、2240和2340。

无论是哪种情况，Russell 2000指数的交易者在接下来几天里都应密切关注2100区域。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan