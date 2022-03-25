股指聚焦：Russell 2000指数测试狭窄阻力带 - 嘉盛官网

四种类型的技术分析指标都表明Russell 2000指数在2100附近遇阻的可能性增大

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/3/25 14:45:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

相比道指或标普500指数等较大的竞争对手，Russell 2000指数由市值较小的股票组成，对市场的影响力较弱，亦可由此推论对其竞争对手的影响力较小。也就是说，Russell 2000指数带动对手股指上涨的能力不足。所以，该股指今年迄今以下跌8%的表现落后于道指和标普500指数也就不意外了，后两者的跌幅分别为4.9%5.7%

对于短线交易者来说更重要的是，Russell 2000指数目前测试由四种不同类型阻力组成的狭窄阻力带：

  • 11-2月跌势的38.2%回档位2106
  • 100天指数移动均线（下图紫色线）自12月以来始终构成阻力，目前落在2106
  • 前阻力落在2个月区间上轨2100附近
  • 11月历史高点以来的下跌趋势线阻力目前落在2070附近

来源: TradingView, StoneX

 

这本质上代表四种不同类型的技术分析指标都表明，Russell 2000指数在2100附近遇阻的几率上升，也就是在该区域构筑短线顶部的可能性上升。如果价格确实自此调头向下，后市最值得关注的价位将是2个月区间的下轨1925附近。

与此同时，如果多头能够凝聚足够的力量击穿2100附近的阻力带，则透露出买盘实力不俗的信号，后市或继续上涨，目标为50%回档位、61.8%回档位，甚至78.6%回档位，它们分别落在217522402340

无论是哪种情况，Russell 2000指数的交易者在接下来几天里都应密切关注2100区域。

 

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