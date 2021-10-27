FAAMG五巨头都会在本周揭晓财报，仅这5只股票就占了纳斯达克100指数总市值的40%……

与许多交易员印象相反，科技股主导的纳斯达克100指数最近几周表现其实一直落后于“古板乏味”的对手股指道琼斯工业平均指数和标普500指数。上周晚些时候，另外这两只广受追捧的美国股指双双突破历史新高，而纳指仅在今天测试其类似高点价位。

正如我们在科技巨头财报预览报告中概述的，FAAMG五巨头都会在本周揭晓财报，仅这5只股票就占了纳斯达克100指数总市值的40%。但让多头不安的是，昨天出炉的Facebook财报喜忧参半，该股应声下挫4%，并让指数突破前阻力点15675的努力最终功亏一篑，不过特斯拉股价暴涨消弭了部分看跌势头(见下图)。本周余下时间里，交易员们将关注微软(MSFT)和谷歌(GOOG)今天下午和亚马逊(AMZN)和苹果(AAPL)周四的新产品发布会。

技术面来看，Nasdaq 100指数的14天RSI于近期高位显示清晰看跌背离，暗示买盘压力减弱。不过，股指确实成功守住看涨趋势线和50天/100天均线，上升趋势保持完好:

来源：TradingView, StoneX

展望后市，本周财报洪流将帮助我们确定科技股云集的纳指是突破新高，并将涨势扩大至16000，还是动量指标的背离将带来重大顶部成形，股指下破15000区间。

鉴于这些大公司一贯以来在财报方面都是“预测低调，实绩亮眼”，且长线趋势仍指向上扬，因此股指展开上破并继续上行的概率更大，但作为交易员，保持灵活性，随机应变总是好的。

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