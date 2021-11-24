纳斯达克100指数创新高后颓然回落 – 何时重整旗鼓？ - 嘉盛集团官网

美国总统拜登再次提名鲍威尔担任美联储主席的当天发生了一件饶有趣味的事情，那就是科技股密集的股指纳斯达克100指数（还有标普500指数）创下历史新高后回落，回落背后可能的原因有多种，比如供应链问题指向圣诞节销售无力、疫情卷土重来、通胀、对鲍威尔再获提名的“听传言买进、见事实沽出”。

这些都是纳斯达克100指数周一盘中调头向下的有效基本面理由，但若深入研究日图图表我们就会发现，这波下跌似乎早在10月中旬就已开始酝酿。

来源: Tradingview, Stone X

5 月中旬以来纳斯达克 100 指数有序走高并形成通道，期间突破通道上轨失败。请注意其在 9 月初和 11 月 5 日两次触及通道上轨趋势线后回撤 10 月中旬以来价格测试通道下轨趋势线但守于其上后构筑上升楔形，本周一假意上破该形态顶部相汇点附近后回落至内部，收在下轨趋势线（该形态下破后的目标位于形态的 100% 回档位） 该股指上周五到达 9 月 2 日高点到 10 月 4 日低点行情的 161.8% 扩展位目标 RSI 处于 70 上方的超买位且与价格背离。

另外，日图K线为看跌吞噬形态，发出看跌信号。

我知道读者想说什么，“事后诸葛亮”对不对？价格波动发生之后人人都可以做出这样的分析。纳斯达克100指数4小时图目前落在16257附近，后市怎么走？该股指第一阻力位在上周二高点，那里恰巧也是上升楔形的下轨趋势线所在，落在16417附近。第二个阻力在上斜通道的上轨趋势线16460，最后一个阻力在周一高点16765。我们从中可以看出上档压力重重，短时间内恐怕难以再创新高。第一个支撑位在9月8日高点到10月4日低点的38.2%回档位，即15907.5，然后是汇集了水平支撑位、前述行情的50%回档位的15643-15700区间，还有下方不远处的200天均线，目前在15512.54。（请看日图）。

来源: Tradingview, Stone X

纳斯达克100指数过去两天在多方负面消息和多重阻力的综合作用下明显下挫，现在准备好重整旗鼓了吗？技术面或许还没准备好。那么，下个带动该股指大涨或大跌的催化剂是什么呢？也许是将在周三发布的美国PCE数据，也许是周四成交量稀少的交投环境，也或许是本周末将要出炉的“黑色星期五”销售数据。请留意该数据透露的、供应链中断导致多少商品“缺货”的信息。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan