欧盟峰会对欧元/美元和欧元/纽元的影响





市场又度过了一个“多事之周”。尽管出现了一些新的变化，但由于全球股市本周举步维艰，最终只能安于作配，外汇和大宗商品成为焦点。如被问及本周市场最重要的动态是什么，答案就是：欧盟领导人就复苏基金达成一致。今年5月，德国总理安吉拉•默克尔和法国总统埃马纽埃尔•马克龙在联合新闻发布会上提议设立5000亿欧元的复苏基金，以支持受新冠疫情影响最严重的地区。之后不久，拟议中的基金规模增至7500亿欧元。正如6月初一篇文章中提到的，我们认为这将导致欧元/美元交投于1.1130附近，测试今年迄今高点1.1500区域。回到刚刚结束的欧盟峰会，大多数分析人士曾认为，此次会议将成为未来几个月达成协议的奠基石。欧盟领导人能够达成协议，并在耗时上快于市场预期，这在以前是非常罕见的。尽管最终赠款相对于贷款的规模低于预期，为3900亿欧元，但重点是，在采取了走向财政团结的第一步之后，如未来需要，欧盟要增加赠款规模将会更为容易。总之，本周欧盟首脑会议的成果增强了该地区自新冠病毒大流行中复苏的能力，也巩固了欧元/美元中期积极动能。我们倾向于回调探向1.1450/30支撑时买入，预期为未来几周攻向2018年6月高点1.1852。短线来看，欧元/纽元目前备受到关注，货币对为欧元积极情绪提供了敞口，并自周末前股市抛售中获得一定程度的保护。技术面看，受1.7163低点一线看涨背离以及隔夜升穿趋势通道阻力的支撑，欧元/纽元似乎已经见底。我们将于当前价位1.7515考虑做多，止损在1.7266低点下方，寻求汇价反弹攻向1.8000。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年7月24日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。