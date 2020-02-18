汇丰财报黯淡，股价暴跌5%

全年财报公布后，汇丰（HSBC）股价周二开盘跌逾5%。

财报

税前利润下降33%，至133.5亿美元，包括73亿美元商誉减值费用

营收增长4.3%，至561亿美元

2019年有形资产回报率为8.4%，2018年为8.6%

说这些数字令人失望都是客气的表述。这些数字披露了这家效率低下的银行巨头重回正轨需要付出多大的转变努力。

汇丰的财报有诸多令人担忧的因素。税前利润减少33%、在欧洲73亿美元的商誉减值费用、暂停股票回购、在盈利能力最强的亚洲地区因为新型冠状病毒而前景堪忧，以及裁员15%。这些数字表明该行困难重重。

被视为盈利能力关键指标的有形资产回报率在2019年下降0.2%，到2022年预计为10%-12%。

重组

汇丰制定了重组计划，旨在全面检视这家体量过大、效率过低与结构过于复杂的银行。汇丰计划剥离1000亿美元资产、收缩其投资银行以及重组其美国与欧洲业务，此举将导致未来三年裁员3.5万人。

重组计划解决许多已知的关切，理论上看起来鼓舞人心。另一方面，这是一项工作量巨大的计划，如何起效也尚需观察。

展望

而时机将给汇丰增添新一层挑战，因其面对低利率环境与新型冠状病毒的破坏。汇丰表示，后者已经明显冲击其业务。新型冠状病毒可能扰乱供应链，最终削减营收并造成坏账增加。

关于身价百万美元的首席执行官人选问题依然悬而未决。Noel Quinn继续“代班”，到目前为止都没有“转正”。

需要关注的价位

财报发布之前汇丰股价交投于其200天均线下方。早盘跌逾5%后，股价击破了100与50期简单均线。支撑位可见于550p，那是1月31日低点。如果下破此位，将确认控制权回到空头手中，并且可能推动股价回到2016年以来新低。