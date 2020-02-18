汇丰财报黯淡，股价暴跌5%

全年财报公布后，汇丰（HSBC）股价周二开盘跌逾5%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/18 15:52:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

全年财报公布后，汇丰（HSBC）股价周二开盘跌逾5%。

财报

  • 税前利润下降33%，至133.5亿美元，包括73亿美元商誉减值费用
  • 营收增长4.3%，至561亿美元
  • 2019年有形资产回报率为8.4%，2018年为8.6%

说这些数字令人失望都是客气的表述。这些数字披露了这家效率低下的银行巨头重回正轨需要付出多大的转变努力。

汇丰的财报有诸多令人担忧的因素。税前利润减少33%、在欧洲73亿美元的商誉减值费用、暂停股票回购、在盈利能力最强的亚洲地区因为新型冠状病毒而前景堪忧，以及裁员15%。这些数字表明该行困难重重。

被视为盈利能力关键指标的有形资产回报率在2019年下降0.2%，到2022年预计为10%-12%。

重组

汇丰制定了重组计划，旨在全面检视这家体量过大、效率过低与结构过于复杂的银行。汇丰计划剥离1000亿美元资产、收缩其投资银行以及重组其美国与欧洲业务，此举将导致未来三年裁员3.5万人。

重组计划解决许多已知的关切，理论上看起来鼓舞人心。另一方面，这是一项工作量巨大的计划，如何起效也尚需观察。

展望

而时机将给汇丰增添新一层挑战，因其面对低利率环境与新型冠状病毒的破坏。汇丰表示，后者已经明显冲击其业务。新型冠状病毒可能扰乱供应链，最终削减营收并造成坏账增加。

关于身价百万美元的首席执行官人选问题依然悬而未决。Noel Quinn继续“代班”，到目前为止都没有“转正”。

需要关注的价位

财报发布之前汇丰股价交投于其200天均线下方。早盘跌逾5%后，股价击破了100与50期简单均线。支撑位可见于550p，那是1月31日低点。如果下破此位，将确认控制权回到空头手中，并且可能推动股价回到2016年以来新低。


相关主题： 银行股 股市

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

摩根士丹利一季度财报前瞻以及股价后市展望- 嘉盛官网
Joshua Warner
四月 12, 2022 07:06 上午
    高盛一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网
    Joshua Warner
    四月 12, 2022 03:11 上午
      摩根大通一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网
      Joshua Warner
      四月 11, 2022 04:05 上午
        CBA 2022财年半年报前瞻及其对股价的影响- 嘉盛集团官网
        二月 4, 2022 05:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。