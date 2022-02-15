如何根据锤子与倒锤子K线形态进行交易- 嘉盛集团官网

锤子与倒锤子K线形态是技术交易的关键组成部分，也是很多交易策略的构建基石。本文带大家了解如何根据不同类型的锤子形态进行交易。

什么是锤子形态？

锤子形态是一种K线形态，表现为短实体K线带长下影线且无或几乎无上影线，看起来是一把锤子。这是一种看涨反转形态，出现于下跌趋势的末端，预示熊市可能即将转换为上涨趋势。

我们可以进一步观察时段内的潜在价格走势，了解其为何被视为看涨反转形态。

长下影线表明时段开盘时空头依然牢牢控制着价格，延续着下跌趋势并创下新低。但短实体表明多头反击并推动价格在时段收盘前反攻开盘价格。

如果锤子实体是阴线，表明多头推动价格逼近开盘价

如果锤子实体是阳线，表明多头推动价格回到开盘价上方，是一种更强的信号

但不管锤子实体是阴线还是阳线，都表明情绪的天平已朝多头倾斜，始于锤子的上涨趋势应可延续到下个时段及以后时段。

上吊线与锤子形态的比较

锤子形态并非出现于下跌趋势中？那您看到的可能是上吊线。上吊线是看跌反转形态，预示上涨趋势接近尾声。

上吊线看起来和锤子形态一模一样，但预示的价格走势完全相反。

如何交易锤子形态？

交易锤子形态意在利用应可在锤子K线形成后不久即出现的新上涨趋势。

和其它K线形态一样，我们在开仓之前应该确认新趋势的形成。做法可以是再等待一段时间，检查上升是否正在进行中，或利用技术指标辅助确认。

请记住，锤子形态由单根K线组成，意味着其发出虚假信号的情况相对常见，必须落实风险管理措施。大部分交易者倾向于将止损单和止盈单放置于支撑和阻力的临近区域。

锤子形态也可用作退场信号。如果读者的未平仓头寸是空头，当发现锤子形态时，可能预示着价格将进入上涨趋势线，此时可以了结头寸免得利润回吐。

什么是倒锤子形态？

倒锤子形态也是一种K线形态，看起来和锤子形态一模一样，只不过是倒置的。虽然倒置，依然是看涨反转形态 – 表明下跌趋势结束，可能启动新的上涨行情。

倒锤子形态是一根带着长上影线且无或几无下影线的K线，实体同样必须相对较短。

时段开盘时多头控制着价格并逆转当前下跌趋势，之后空头再度占据上风，迫使价格朝开盘价回落，形成倒锤子形态。该形态反映的时段内走势与锤子形态恰好相反。

但空头仅堪堪守住平衡之势，时段收盘时价格回到了开盘价，发出抛压在减弱、多头准备发力的关键信号。

和锤子形态一样，倒锤子形态也可出现于上涨趋势中，但此时被称为射日之星，暗示看跌反转迫近。

如何交易倒锤子形态？

倒锤子形态和标准的锤子形态表示着同样的价格走势，交易方式通常完全一样。即，做多以利用上涨趋势，或了结未平仓空头以防亏损。

在支撑位的临近区域放置止损单并可以阻力为获利目标。在完全做多之前，一定要确认上涨趋势正在进行当中。

关于这方面，读者亦可检查确定的退场位是否与选择的风报比一致。

锤子形态举例

接下来我们以欧元/美元为例，阐述锤子形态如何出现于市场。

欧元/美元已走低多个时段，最终收于1.1398，并在接下来的时段延续下跌趋势，再跌30点子，至1.1368。但该货币对之后反转并在收盘前摸至1.1390。

这样的走势可以在图表上形成经典的锤子形态，技术交易者会据此预期欧元/美元将进入新的上涨趋势。

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