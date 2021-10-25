如何利用货币对交易股指？ - 嘉盛集团官网

观察股指与外汇货币对时，交易者经常发现标普500指数与美元指数之间呈现负相关联系。所谓负相关，即其中一个交易产品上涨时另一交易产品下跌。但这种情况也并不总是成立。比如，正如下图底部所示，美元指数和标普500指数目前的日图相关系数只有-0.57，也是负相关，但关联性并不强。相关系数高于+0.80或低于-0.80，才表明关联性强。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数和标普500指数4小时图上的相关系数为-0.78，可以说处于临界点。如果交易者在交易决策过程中决定在时间周期较短的图表上使用该系数，请一定要辅以大量佐证指标。

其它美元货币对和标普500指数之间的相关系数

在判定相关系数时，美元指数或许并不是最好的美元交易产品，但目前有大量的美元货币对非常适配。比如，还是以标普500指数这个流行大盘指数为基准，其与纽元/美元日图相关系数目前高达+0.91。如果观察到纽元/美元的交易者相信这个货币对蓄势走高，那么标普500指数也有很大的机会随之上扬。但请注意，纽元/美元正进入2020年2月高点到8月20日低点行情的61.8%回档位，即0.7212附近的阻力位，可能准备在当前阻力位处休整或自此回调。

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两者在4小时图上的相关性高达+0.95，几乎可以说是完美的正相关关系。所以，如果纽元/美元在这个较短的时间周期内很快回撤，标普500指数很可能也随之回撤。

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非美元货币对与标普500指数的关联性

纵观标普500指数与外汇货币对当前的相关系数，有很多在4小时图呈现非常强的关联性，部分例子如下：

澳元 / 美元 (+0.95)

英镑 / 美元 (+0.89)

美元 / 加元 (+0.83)

加元 / 日元 (+0.81)

澳元 / 加元 (+0.95)

澳元 / 瑞郎 (+0.88)

澳元 / 日元 (+0.94)

澳元 / 纽元 (-0.83)

欧元 / 澳元 (-0.96)

欧元 / 墨西哥比索 (-0.81)

欧元 / 挪威克朗 (-0.85)

欧元 / 纽元 (-0.97)

英镑 / 澳元 (-0.91)

英镑 / 日元 (+0.83)

英镑 / 纽元 (-0.95)

英镑 / 南非兰特 (-0.89)

纽元 / 加元 (+0.95)

纽元 / 日元 (+0.96)

美元 / 墨西哥比索 (-0.90)

美元 / 挪威克朗 (-0.87)

美元 / 瑞典克朗 (-0.84)

美元 / 南非兰特 (-0.94)

这些应当用于中期技术面分析。

不是所有股指都一样

但也并不是所有股指都一样。比如，如果检查FTSE100指数或德国DAX与上述货币对之间的相关系数，我们发现只有少数几个配对处于强关联中。例如，4小时图上和标普500指数相关系数最大的货币对是欧元/纽元，报在-0.97。但如果把标普500指数换成FTSE100指数，则相关系数只有区区-0.26，两者之间还是负相关，但不应将其作为交易信号。

来源: Tradingview, Stone X

如果外汇交易者有意交易股票指数但又苦于没有渠道，可以考虑关联系数这个好用的工具。如果股票指数（比如标普500指数）和外汇货币对之间存在强相关性（读数高于+0.80或低于-0.80），交易者可以该货币对作为股指的替代交易品。但请注意，相关性只指示行情方向，不指示行情幅度。

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