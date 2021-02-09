澳元/美元未理会中国通胀数据，或已结束修正

我在周末收看了由高盛主持的对Duquesne Family Office董事会主席兼首席执行官Stanley Druckenmiller的访谈节目。

2021/2/10 10:20:00

1978年以来Stanley Druckenmiller担任各种形式的首席投资官，90年代联手索罗斯的量子基金对抗英国央行做空英镑而一战成名。此次战役据信为量子基金赚取超过10亿美元的利润。

此次访谈的链接于周六早上发布于City Index的推特账号上，但若有读者错过了，可以单击此处观看。

Druckenmiller在访谈中将当前经济环境描述为“在试图找出路线图方面是我所见过的最烈的鸡尾酒”。

Druckenmiller也分享了他对中国的乐观看法。中国是我们今天报告的主题。今天早些时候发布的数据显示，中国通胀率回落至负值区域。包括澳元/美元在内的中国相关资产基本忽略了这一数据。

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今天发布的通胀数据的疲弱结果基本在预期当中 – 中国部分地区的新冠病毒重新肆虐，导致旅游活动减少、服务消费缩水。疫情的重新抬头对成长动能的拖累也体现于近期发布的其它系列中国数据中。

整体上正如Druckenmiller所说，中国经济发展状态良好。这点得到了中国人民银行昨天发布的2020年四季度货币政策执行报告的佐证。该报告简言之确认，中国当局正在收紧货币政策，达到“支持经济增长与预防风险的平衡”。

众所周知，中国经济前景对澳大利亚经济前景而言极其重要。在良好的宏观经济背景的安抚下，澳元/美元轻松摆脱澳洲联储上周温和评论的影响。

技术面看，站上0.7700/10关键阻力位表明澳元/美元近期修正在0.7563处结束。下探0.7710时可以考虑逢低做多澳元/美元，后市或先后反击1月高点0.7820和0.8000。

How the AUD/USD shrugged of downbeat China CPI data

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年9月14日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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