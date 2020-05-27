标普500指数站上3000，成因与后市展望





标普500指数周二在创下3021高点后收涨1.2%，报在2991。周三则稳稳守在心理大关3000上方。这相比3月中旬低点反弹37%。而就在两个月前，我们都不敢想象可能出现这样的转折行情。可怖的经济数据标普500指数的反弹基础明显不是经济数据，因为后者的表现持续呈现恐怖的低迷。美国有近25%的工作人口申请了失业金、制造业与服务业活动依然深度萎缩、零售销售处于历史低点并且消费者信心的回暖非常缓慢。市场的反弹远远领先于宏观数据所呈现的任何经济复苏。由经济刺激举措造就的反弹高点标普500指数的反弹反而完全基于美联储与全球其它央行实行的超级宽松刺激计划，加上国会的2万亿美元救援一揽子计划，还有越来越乐观的新冠疫苗前景。疫苗期望Inovio是最新一家向市场透露其疫苗研制取得进展的公司。在此之前，Novavax、Modern和Oxford University等纷纷给出了鼓舞人心的测试结果。但在严峻的经济背景下，市场过于乐观并且涨势无法以目前速度持续的感觉压倒一切。关于疫苗前景，最现实的预期时间最早也要到明年一季度。科技巨头反弹标普500指数的上涨也得到了占其权重20%左右的多个科技巨头股价反弹的推动，比如Facebook、 Amazon、 Microsoft、 Apple 和 Google母公司Alphabet。由于当前条件支持向科技行业过渡，这些公司的股价在封锁期间攀升。看东方在新冠疫情危机方面，无论是疫情的爆发还是经济的复苏，美国都比中国滞后两个月。中国经济正在缓慢复苏。综合PMI回到今年1月水平上方，即使当时读数减半；工厂利润同比下降4.3%，明显好于3月的下降35%，虽然依然远谈不上理想。续请失业金人数过去两周初请失业金人数一直是市场高度关注的焦点，另一方面，续请失业金人数现在将吸引更多的注意力。随着各州重启经济活动，人们试图从后者寻找求职者重获工作岗位的信号。标普500指数不顾恐怖的失业金申请人数上扬，但显然如果续请失业金人数并未呈现任何改善迹象，则该指数的上涨将在某个时间点逆转或至少开始放慢吗？无论我们是什么看法，标普500指数的图表看涨。标普500指数需要关注的价位：标普500指数4小时图交投于其20、50和100期简单均线上方，呈看涨信号。即时阻力位可见于心理大关3082，即3月5日高点，然后是3月4日高点3130。支撑位可见于周二低点2984和5月22日低点2906、5月14日低点2760。