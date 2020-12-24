脱欧贸易协议签署能否助FTSE战胜疫情压力

英国与欧盟达成脱欧贸易协议，所带来的乐观情绪可能为疫情阴影所笼罩。FTSE指数期货表明其做出闻传言买进见事实沽出的反应。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/24 22:52:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

脱欧贸易协议

长达四年半无数回合的谈判之后，英国与欧盟终于达成脱欧贸易协议，不过暂时还不能盖棺定论，仍需要双方正式批准。但市场认为批准的过程将是快速有效的。目前来看，英国后座议员尚未有任何不满的迹象。

该协议规定零关税、零配额，有望为处于双底衰退的英国经济注入动力。但这份协议没有囊括金融业与服务业，所以所得动力可能有限。

英镑/美元反应冷淡

市场反应冷淡。英镑/美元前一时段反弹不足1%，目前守住之前0.3%的涨幅。而贸易协议签署消息出炉后，英镑/美元的反应微不可见。协议前景早在11月和12月已计入市场，当时英镑/美元分别反弹逾3%和1.7%。

FTSE在协议签署消息之前走高

主要由聚焦国内业务成份股构成的FTSE250指数反弹1.2%，创下10个月高点。更国际化的FTSE100指数早盘扩大涨幅。与经济健康发展相关的股票获得的上涨动力最为充足，银行与房屋营建商板块再度领涨。

FTSE现货市场休市，周二早上再度开盘。届时很可能震荡起伏，尤其考虑到流动性的匮乏以及疫情在长假期里可能掩盖脱欧乐观情绪。

FTSE后市展望

脱欧故事的明朗化将一定程度消除投资者的紧张情绪，但FTSE期货的即时反应则属于闻传言买进见事实沽出的范畴。

FTSE期货下跌0.4%，但仍交投于11月初以来的上升通道内。FTSE期货正在测试20期均线，但高于其50与100期均线，暗示中线看涨。

下破20期均线6490，或下探上升通道的下轨6435，如果攻克，可能打开下行空间，跌至11月初以来始终构成支撑的水平支撑位6300，然后下看12月低点6245及50期均线。

眼下的阻力在周四高点6536，然后是12月18日高点6600、12月高点6645、3月高点6850。

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