关注房屋建筑商：Barratt Development和Berkeley Group





在经历了一段时间的封锁之后，房地产行业已经恢复了生机。本周公布的全国房价指数显示，房价月率上涨了2%，年率上涨了3.7%。考虑到我们正处于300年来最严重的经济衰退之中，这个数据表现还算不错。需求和价格都受到以下因素推动：•新冠疫情后被压抑的需求释放；•财政大臣的“印花税假期”将持续到明年3月；•因为利率处于历史最低水平，贷款利率低；•封锁措施后，人们重新评估住房需求。当然，地平线上仍有乌云隐现。随着政府退出就业保留计划，预计到今年年底，失业率将跃升至7.5%，住房需求也将因此有所放缓。不过，在我的记忆中，政府一直都热衷于在住房短缺的情况下继续盖房子，加上英国人都喜欢拥有自己的房子，上述两个因素都有助于支撑需求尽管如此，房屋建筑商的股票具有周期性，受经济周期的密切影响。经济持续低迷可能拖累房屋建筑商股票。Barratt Developments和Berkeley GroupBarratt Developments公司本周公布财报，尽管收入和利润未达预期，但其股价仍飙升超过8%。此前有评论称，最近几周的销售增速快于预期。Barratt Developments房屋销售速度比去年更快，售出15660套住房，2019年同期为13064套。但是，因涉嫌违规销售带租赁合同房屋，Barratt Developments成为竞争与市场管理局（CMA）的调查目标。受该消息影响，公司股价今天下跌了逾7%。到目前为止，Berkeley Group未列入正接受进一步调查的房屋建筑商名单中。此外， Berkeley Group表示交易一直表现坚挺，并重申5亿英镑的全年税前利润指引。现在这个古怪的时代，管理层乐于提供指引，这本身就是一个好消息。封锁后的产值情况好于预期，目前该集团的生产效率为正常水平的90%。部分得益于高利润率和严格的债务管理，Berkeley现金流达10亿英镑，并将于9月11日返还107便士的特别股息。另外在三月底返还1.401亿英镑股息。此举再次反映出管理层对前景的信心。Berkeley Group收于关键水平尽管因CMA消息波及其他房屋建筑商，该股下跌了3%，但今年迄今交投-7%，表现强于大盘。今天的抛售令股价跌至4475便士，此处为200和50日均线构成的关键支撑，也是上升趋势线支撑。如守住该水平，Berkeley可能攻向阻力4770便士(8月18日)，然后是4970便士(3月4日高点)。反之，下破4475便士，股价或探向100均线4320便士