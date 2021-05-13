外汇对冲指南：如何对冲外汇交易的风险

外汇中的对冲是什么意思？

外汇中的对冲是一种方法，通过开立与现有头寸相反的一个或一个以上货币交易单子来降低亏损，目标并不一定是完全消除风险，而是将亏损限制在一个规定的数值。

外汇市场是全球规模最大、流动性最好的市场，蕴含着极大的波动性。在外汇交易中，这种波动性通常是可接受的部分，但我们还是可以采用多种对冲策略，降低每个头寸伴生的货币风险水平。

外汇对冲的货币风险种类有：利率变化、通胀以及突发新闻。

外汇中如何进行对冲？

外汇对冲的方法是，开立一个或一个以上与已有交易单子方向相反的头寸，希冀创造尽可能接近于零的净余额。

我们可以只是简单地了结最初的头寸，晚些时候再重新进入市场。但用对冲的方法可以保留第一个交易单子的同时，用第二个交易单子赚钱。

外汇对冲策略

用以减少货币风险敞口的对冲策略多种多样，其中最常见的策略如下：

1. 直接对冲

2. 相关性对冲

1. 外汇直接对冲策略

第一种策略称为外汇直接对冲，即在已有货币对头寸的基础上开立与之相反的头寸。

比如，本来持有英镑/美元多头头寸，然后开立同样手数的空头头寸。

这样做的结果视每笔交易单子的开仓成本不同可能取得净利润或零亏损。很多交易员可能就只是了结最初的头寸并认亏，而直接外汇对冲可以利用第二笔单子防止亏损并取得盈利。

很多交易平台并不支持直接对冲，因为直接对冲的结果是交易单子完全冲抵。

2. 外汇相关性对冲策略

一种常见的对冲策略是寻找货币对之间的关联性，可能包括选择两个通常具有正相关联系（同向波动）的货币对，然后对两个货币对建立相反的头寸。

比如，英镑/美元和欧元/美元是两个最常被提及具有正相关联系的货币对，原因在于英国和欧盟之间无论是在地理还是政治倾向上都相近 – 虽然后者在未来几年可能发生变化。

所以，假设持有英镑/美元多头头寸，可以建立欧元/美元空头头寸。

在使用相关性对冲策略时，重要的是记住风险敞口现在涵盖多个货币。当两者的经济同步发展时正相关起作用，而当两者背离时，可能影响每个货币对的波动方向，继而作用于对冲策略。

大部分外汇对冲策略将通过称为衍生品的交易产品实现，最常见的产品是远期合约、差价合约和期权。

在开始对冲之前，至关重要的是拥有充足的经验和外汇市场及其如何波动的知识。

通过差价合约对冲外汇

差价合约是对冲外汇等市场的流行方式，这种方式可以利润抵减亏损，免于纳税1，也可以在价格下跌时进行押注。

通过差价合约，读者可以交易全球超过1.2万个市场 – 包括84个货币对 – 无需持有任何实物标的。

通过期权对冲外汇

外汇期权是一种协议，赋予投资者权利 – 无需承担义务 – 在规定的到期日期以规定的价格（履约价格）买进或卖出货币的权利。期权有两类：看跌期权，其赋予卖出货币的权利；看涨期权，赋予买进货币的权利。

期权是流行的对冲工具，限定买入时的风险。如果市场行情没有按照对冲的方向前进，投资者可以在期权到期时不履约，只需要付出开仓时的权利金的代价。

利用远期合约对冲外汇

货币远期合约和期权相似，也是构建一份合约协议，在未来的日期以规定的价格交换一种货币。与期权不同的是，远期合约有义务在到期时履行合约，形式可以是现金，也可以是实物。

和用期权对冲一样，用外汇远期对冲可以提前锁定价格，进而对冲任何不利的市场走势。

人们常常将远期合约与期货合约混为一谈。两者虽然大抵相同，但远期合约是场外交易产品而非场内交易产品。

外汇对冲的例子

假设我们做多美元/日元，开仓价为108.50，因为预期今天大跌，决定启用履约价为106的每日美元/日元看跌期权对冲风险敞口。

如果到期时，美元/日元跌破106，此时看跌期权在价内并取得盈利，可用盈利抵消美元/日元多头头寸的任何亏损。

但若美元/日元上涨，可在到期时不履约，仅需支付权利金。多头头寸取得的利润可以部分或全部抵消权利金成本。

1 税法可能发生变化并因人而异。如果有必要，请寻求独立建议。

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