美元/日元：已筑顶还是将展开新一轮冲高？- 嘉盛官网

这些都是积极的信号，并且市场等待将长时间停火的更多证据。此时注意力将放到3月31日结束的日本财年，而美元/日元3月近乎垂直的涨势进一步吸引了市场对日本的关注。

该货币对过去48小时自125.00上方回落至122.00附近，动因复杂，包括获利回吐、资金在日本财年结束前重新分配、美国债券收益率下跌以及日本官员评论。财务省官员指出，“货币对交易市场的骤然波动不可取”。

日本官员今后可能还会发表更多类似的口头干预，但或许只能放慢美元/日元的上涨速度，而不能改变其方向。

原因在于左右美元/日元走势的仍将是美联储和日本央行之间的货币政策背离：前者政策强硬而后者政策温和。为了进口能源，日本还需要买进美元，更是强化了美元/日元的上涨力量。

下图为美元/日元1995年以来的月图，可用于衡量本月爆炸式反弹属于赶顶还是新一波反弹推动浪。

继站上1998年8月以来下跌趋势阻力位117.00一线后，美元/日元本周止步于117.67高点，接下来的阻力有涵盖20年的水平阻力位126-127区间。

如果美元/日元持续站上126/127，可能表明新一轮涨势正在进行当中，目标2002年高点135.16，并有摸至1998年高点147.67的空间。而在展开可持续上涨之前，120.00应该可以构成力度不错的支撑。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年3月30日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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