阿里巴巴财报发布前，恒生指数走势停滞

腾讯股价在过去五个交易日上涨3.6%，成为恒指中表现最好的大盘股。中国零售销售和工业产出超过预期,加之习近平和拜登会晤气氛友好，亚洲股市情绪昨天应声提振。这是自拜登就任总统以来，中美两位领导人首次“面对面”会晤。

恒生指数昨天收高于13天高点，不过鉴于技术阻力的存在且财报将至，恒指在展开下步方向性走势前很可能于当前水平附近稍事休息。

阿里巴巴将于明天公布业绩

阿里巴巴(9988 / BABA)将于明晚美国股市开盘前发布第二季度财报。详情参阅Joshua Warner撰写的完整预览报告。作为恒生指数市值第二大公司，此次财报发布成为交易员的重点关注对象。据Refinitiv数据，分析师的中值预期每股收益1.59元，去年同期每股2.25元。整体评级仍为“买入”(11人“强劲买入”，17人“买入”)，两位分析师建议持有，无人支持卖出。该股目前交易价为162港元，平均目标价248.17港元，若财报符合预期，该股上涨潜力约为48%。

港元走软或对恒生指数不利

恒生指数若干相关性发出了良莠不齐的信号。成交量分析显示价格或仍然获撑，与指数相关的能量潮指标（OBV）暗示多头仍为整体主导力量。此外，正如我们在上份报告中指出的，能量潮指标先于价格突破周期高点，这也是我们看好恒指最终上破的原因。

但随着美元飙升令港元承压，指数与港元/美元之间的相关性逐渐减弱。股指上涨，而港元/美元仍接近其低点，不过正在试图转升以重建两者正相关性。总的来说，我们认为成交量仍支持恒指看涨，因此股指应会继续获撑，但短线可能遇阻。如阿里巴巴周五财报失利，或利淡股指。

恒指的回调可能在25500告一段落

我们可以从日线图看到，恒生指数已反弹重回25000之上并构筑低点抬高，在61.8%回档附近形成看涨锤子线。50天均线也作为支撑守住。缺口阻力落在29500附近，此处可能充当阿里巴巴财报发布前的阻力水平。

我们在25000上方仍然看涨，所以乐见股指探向该水平，预期价格最终将升穿10月高点，目标锁定26700-26860。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易