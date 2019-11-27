恒生指数可能扩大下跌，目标26350

恒生指数（香港50）的短线技术面前景
关键价位（1-3天）
枢轴点 (关键阻力位): 27015
支撑位: 26350 & 26200
下个阻力位: 27350 (中线枢轴)
后市（1-3天）趋势
香港50指数（恒生指数期货）受制于短线水平阻力位27015看跌，后市可能扩大下跌，目标下个重要的短线支撑位26350（11月14日以来小级别区间的下轨）。
但若小时图收上27015，上述看跌基调落空之余逼空上攻周初我们在每周技术面展望报告中强调的中线水平阻力位27350。
要素
- 11月21日低点26271到11月26日高点27250的近期反弹伴随着4小时图随机指标在超买区域形成看跌背离，暗示股指的上涨动能已经开始减弱。所以，反弹具有更强的修正性质（死猫弹），而非推动式上涨序列。
- 上涨至11月26日高点27250也伴随着11月7日高点到11月14日低点的61.8%回档位和11月14日低点到11月19日高点的1.00扩展位，从11月21日低点投射出去。这些暗示，11月26日高点27250处可能出现小级别看跌反转。
- 重要的短线支撑位在26350，那是11月15日/21日波段低点区域，以及11月26日高点到11月27日低点的1.618扩展位，自11月27日美国时段高点27013投射出去。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午