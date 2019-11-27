恒生指数可能扩大下跌，目标26350

恒生指数（香港50）的短线技术面前景

关键价位（1-3天）

枢轴点 (关键阻力位): 27015

支撑位: 26350 & 26200

下个阻力位: 27350 (中线枢轴)

后市（1-3天）趋势

香港50指数（恒生指数期货）受制于短线水平阻力位27015看跌，后市可能扩大下跌，目标下个重要的短线支撑位26350（11月14日以来小级别区间的下轨）。

但若小时图收上27015，上述看跌基调落空之余逼空上攻周初我们在每周技术面展望报告中强调的中线水平阻力位27350。

要素