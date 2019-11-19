FTSE上涨，关注英国大选电视辩论

今天早上，在一些大选乐观情绪的带动下，FTSE反弹逾1%。危障探测装备商Halma与保险商Intertek的股价上涨，也利好FTSE。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/19 17:12:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

今天早上，在一些大选乐观情绪的带动下，FTSE反弹逾1%。危障探测装备商Halma与保险商Intertek的股价上涨，也利好FTSE。

数据显示，欧洲消费者不惧脱欧、经济的放慢与欧洲政局的改变，依然热爱新车。受此影响，欧洲汽车制造商温和反弹，事实上摸至10年最高点。大众（VW）、标致（Peugeot）、雷诺（Renault）和戴姆勒（Daimler）的股价和石油公司的股价悉数走高。

易捷航空的财报出人意料

廉价航空公司易捷航空（Easyjet）全年税前利润出人意料地增加，并且明年的预定略微超过今年的水平。但在剥去额外项后，真实情况更接近于航空业过去几年的表现：消费者信心缓慢下降、成本增加、每客营收减少。但该公司进入Thomas Cook破产后留下的、圣诞节度假套餐业务或许能够阻挡一点跌势。

英镑走平，等待电视辩论

英镑兑美元和欧元基本走平，兑后者曾在昨天创下半年高点。英国现任首相在民调中的遥遥领先，以及他取得议会多数对商业的潜在好处，使得英镑在周一成为G10货币的王者。今天市场变得安静，正在试图评估是否上涨空间已经用尽。今晚晚些时候，英国首相与Jeremy Corbyn将在电视上进行针锋相对的辩论。据预测将做出许多支出承诺，但鉴于英国经济的现状与全球经济增长的放慢，这些承诺可能很难兑现。



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