欧美疫情的蔓延不可阻挡，FTSE正在下跌而美国股指期货指向低开。美国确诊病例上升并且目前为第三高的国家，对该国经济的预测因此大幅下调。
周三的EIA原油库存与周四的初请失业金人数是最快反映上周动态的指标，所以最值得关注。上周，限制人员流动的措施落地，并且多个美国城市关闭了咖啡馆、酒吧与餐馆。更大的经济指标具有滞后性，并且显示出2月数据表现良好，但目前看来不重要了。
FTSE方面，由于社会疏离举措导致ITV搁置对最受欢迎的电视剧的拍摄，加上公司决定不付股息，该公司的股价暴跌10%。英国政府正在考虑引进更严格的措施，可能包括禁止所有非必要购物，这样的举措可能冲击时装零售商与运动装备制造商Next和JD Sports。
危机中的亮点？
为数不多仍在上涨的股票有烟草公司Imperial Brands与零售商Sainsbury's、Morrisons，后两者仍在设法补足因疫情造成的恐慌性抢购而空荡荡的货架。超市也是少数几个目前仍在招聘而非裁员的行业。
英镑在周一高开，但随着乐观情绪很快消散而快速下跌，目前考验1.16。
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