Greggs IPO以来首发财报亏损

Greggs将于3月16日(周二)发布财报，预计疫情将吞噬掉大部分利润。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/3/15 15:19:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

Greggs已就疫情将吞噬掉部分利润发出警告，预计该地区全年亏损1500万英镑，而去年为盈利1.08亿英镑。全年销售额预计将自2019年的11.7亿英镑降至8.11亿英镑，预计财报不会出现重大意外。

投资者转而将焦点投向该公司当前营业状况。为了尽力挺过新冠病毒大流行期，Greggs已对其业务进行了调整，比如推出“线上订购，线下提货”服务及与Deliveroo展开合作。即便如此，管理层仍表示，预计最早也要到2022年才能恢复盈利。

不过，投资者仍对该连锁零售品牌前景持乐观态度，Greggs今年新开店面100家。该公司股价已较大流行时期低点反弹75%，较大流行前水平上涨了约10%。

Greggs股价接下来怎么走？

Greggs自11月初以来一直呈现强劲上行趋势，不过涨势似乎于本月初以来失去动能。

股价在突破2200未果后已失守持续三个月的上升趋势线。自本月初以来，股价交投于大约100点的狭窄区间内部，上档封顶于2200，下档受限于2100。

仍略倾向看涨，股价现正交投于20均线略上方的50均线，RSI则仍守在看涨区域内部。

但鉴于财报结果明天发布，谨慎起见，可等待突破交易。若更新和前瞻指引稳健，多头将推动股价升穿2200并锁定短线阻力2300附近目标。若拿下该水平，看向大流行前2月高点2475。

反之，若数据令人失望，空头将成为主导。卖盘寻求股价下破2100，然后测试整千数位和2月21日低点2000。下穿该价位，当前看涨趋势落空。

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